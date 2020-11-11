«Я превратилась в прислугу этой семьи»

Актриса Наталья Дрожжина заявила, что вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко ведет себя лицемерно по отношению к ней и ее супругу Михаилу Цивину . Об этом она сказала в эфире программы "Новый русские сенсации" на канале НТВ.

Дрожжина рассказала, что возила вдову актера и ее дочь Марию в Италию. Кроме того, она сделала ремонт в их квартире.

«Тихо, спокойно, потихоньку, но именно я превратилась в прислугу. В прислугу этой семьи», — заявила актриса.

Она добавила, что Гитана Леонтенко в один день сама предложила заключить с ней договор пожизненной ренты.

Наталью Дрожжину и Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве. Гитана Леотенко заявила, что они переписали на себя ее квартиру и украли деньги.