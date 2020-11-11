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Варнава полностью обнажилась для подписчиков 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Варнава полностью обнажилась для подписчиков
Фото: @kativarnava
Российская актриса Екатерина Варнава выложила на своей странице в Instagram фото в обнажённом виде и с париком на голове. Поклонников съёмка впечатлила, за четыре часа её публикация набрала более 90 тысяч лайков.

Нужно быть смешным для всех,

— подписала она фото.
@kativarnava
«Дзюба отдыхает», «Очень смело», «Тебя нужно рисовать», «Как картина» — прокомментировали подписчики. На смелое фото отреагировали и коллеги по цеху. «Искусство, любовь, обожания, обнимания, расцелования», — написала актриса Мария Кравченко. «Как горячо», — отметила певица Анна Седокова.
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Звёзды , Мария Кравченко , Екатерина Варнава , Анна Седокова
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