Варнава всполошила Сеть обнаженным снимком 

Российская актриса Екатерина Варнава выложила на своей странице в Instagram фото в обнажённом виде и с париком на голове. Поклонников съёмка впечатлила, за четыре часа её публикация набрала более 90 тысяч лайков.
Нужно быть смешным для всех,
— подписала она фото.
@kativarnava
«Дзюба отдыхает», «Очень смело», «Тебя нужно рисовать», «Как картина» — прокомментировали подписчики. На смелое фото отреагировали и коллеги по цеху. «Искусство, любовь, обожания, обнимания, расцелования», — написала актриса Мария Кравченко. «Как горячо», — отметила певица Анна Седокова.