Борисова призналась, что бывший муж не раз поднимал руку на ее дочь Полину. Однажды она не выдержала и призналась Аксенову, что не знает, чей это ребенок:

"Сказала ему, что Полина — не его дочь. На самом деле, я не знаю, чья она дочь. Это правда. У меня был роман одновременно с приятным человеком, с мужчиной. Потому что Максим меня избивал".

По словам Даны Борисовой, она встречалась с неким Александром, который работал на телевидении. Однако мужчина оказался женат и отказался воспитывать ребенка.

В студии провели проверку на полиграфе, которая показала, что Борисова действительно изменяла супругу. Однако результаты ДНК-теста опровергли информацию, что Александр является отцом Полины.

Дочь Даны Борисовой тоже присутствовала на передаче. Она рассказала, что ее мама преувеличила ситуацию с избиением: