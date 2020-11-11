Телеведущая Дана Борисова заявила, что изменяла бывшему супругу бизнесмену Максиму Аксенову. Об этом она рассказала в эфире передачи «На самом деле».
Борисова призналась, что бывший муж не раз поднимал руку на ее дочь Полину. Однажды она не выдержала и призналась Аксенову, что не знает, чей это ребенок:
"Сказала ему, что Полина — не его дочь. На самом деле, я не знаю, чья она дочь. Это правда. У меня был роман одновременно с приятным человеком, с мужчиной. Потому что Максим меня избивал".
По словам Даны Борисовой, она встречалась с неким Александром, который работал на телевидении. Однако мужчина оказался женат и отказался воспитывать ребенка.
В студии провели проверку на полиграфе, которая показала, что Борисова действительно изменяла супругу. Однако результаты ДНК-теста опровергли информацию, что Александр является отцом Полины.
Дочь Даны Борисовой тоже присутствовала на передаче. Она рассказала, что ее мама преувеличила ситуацию с избиением:
"Я считаю, что ссоры в семье нельзя показывать на всеобщее обозрение. Пост мама со мной не согласовала. Я не хотела это оглашать. Фото с синяками она взяла из Интернета. Синяки были, но я не разрешила это сфоткать. Также был вывих пальца, об этом она не соврала".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дана Борисова заявила, что ее дочь избил отец.