Костенко показала честное фото до похудения

На фото отчетливо виден жирок в области талии. Недочеты в фигуре явно видны, несмотря на то, что позу модель старалась принять как можно более выигрышную.

Настя, по мнению многих ее подписчиков, выглядит просто потрясающе даже после рождения двух дочек. В своем Инстаграме она демонстрирует безупречную фигуру, и снимки, которые публиковались после вторых родов, не были исключением. Пользователи сети были поражены тем, что молодая мать сразу после родов оказалась в превосходной форме, многие были уверены, что все дело в хорошей генетике.

Однако недавно звезда решила продемонстрировать, как она выглядела на самом деле. Она опубликовала снимки, на которых запечатлена во время тренировки в спортзале. При этом фотографии не подвергались обработке в графическом редакторе. В целом фигура Костенко смотрится стройной, хотя невооруженным взглядом можно заметить жирок, висящий на боках.

@kostenko.94

В подписи к публикации Настя поблагодарила тренера, который помог ей достичь потрясающих результатов. Как доказательство она продемонстрировала фото, на котором видна точеная фигура даже без намека на лишние сантиметры.

Пользователи сети оценили результаты преображения по достоинству и написали в адрес Анастасии массу восторженных комплиментов.