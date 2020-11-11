Стало известно о состоянии Светлакова

Шоумен признался, что у него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное COVID-19. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию.

«Глобально все под контролем. Спасибо»,

— подытожил он.

О заражении Светлакова коронавирусом стало известно ранее 11 ноября. Телеведущего, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.