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Стало известно о состоянии госпитализированного Светлакова 

Lenta.ru 1 час назад
Стало известно о состоянии Светлакова
Фото: @ssvetlakov
Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации из-за заражения коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.
Шоумен признался, что у него обнаружили небольшое поражение легких, вызванное COVID-19. Кроме того, у Светлакова поднялась температура, и врачи убедили его лечь в больницу на терапию.

«Глобально все под контролем. Спасибо»,

— подытожил он.
О заражении Светлакова коронавирусом стало известно ранее 11 ноября. Телеведущего, после краткого наблюдения, решили незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.
Бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени», 42-летний Светлаков долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. Всенародную известность ему принесло участие в проекте «Наша Russia». Позднее он вместе с Александром Незлобиным и Михаилом Галустяном перешел на СТС. Они вместе создали юмористическое шоу «Русские не смеются». В нем комики-любители должны развеселить жюри и получить за это деньги.
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Звёзды , Александр Незлобин , Михаил Галустян , Сергей Светлаков , РИА Новости
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