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Светлаков рассказал о своем состоянии после госпитализации 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Стало известно о состоянии Светлакова
Фото: @ssvetlakov
Заболевший коронавирусом юморист Сергей Светлаков рассказал, как себя чувствует после госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что Светлакова госпитализировали в состоянии средней тяжести. Компьютерная томография показала у него 24% поражение легких. Медики заявили, что шоумену необходимо находиться в больнице под наблюдением врачей.

«Глобально все под контролем. Спасибо», — рассказал о своем состоянии Сергей Светлаков.

Ранее "Рамблер" сообщал, что у Земфиры обнаружили коронавирус.
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Звёзды , Сергей Светлаков
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