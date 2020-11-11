Стало известно о состоянии Светлакова

Заболевший коронавирусом юморист Сергей Светлаков рассказал, как себя чувствует после госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что Светлакова госпитализировали в состоянии средней тяжести. Компьютерная томография показала у него 24% поражение легких. Медики заявили, что шоумену необходимо находиться в больнице под наблюдением врачей.
«Глобально все под контролем. Спасибо», — рассказал о своем состоянии Сергей Светлаков.
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