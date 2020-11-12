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Виторган рассказал, с какими проблемами столкнулся после свадьбы с Собчак

Вечерняя Москва
2 часа назад
Актер и режиссер Максим Виторган на время перестал сниматься в кино после свадьбы с Ксенией Собчак. По его словам, это была не цензура, а предосторожность со стороны создателей кинокартин.
Актер заявил, что в момент его свадьбы «все видели Ксению в опале».
«Неизвестно было, чем все закончится. Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: "Ее убрали с телевидения. Ну фиг знает, как там пойдет дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать"»,
— заявил Виторган в интервью на YouTube-канале.
При этом Виторган заявил, что не подвергался «суровой, жесткой цензуре».
Напомним, Виторган и Собчак познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась. В 2016 году у них родился сын Платон.
Спустя два года в СМИ появились слухи о расставании пары и об уходе Собчак к театральному режиссеру Константину Богомолову. В марте 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что уже давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.
Звёзды,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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