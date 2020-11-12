Кудрявцева сообщила о новой трагедии в своей жизни

Накануне вечером в Москве состоялась премия First Ladies Awards Russia'20, на которой собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных оказалась и телеведущая Лера Кудрявцева

Лера вручала награды своим коллегам. В один момент она прямо со сцены рассказала о том, что недавно в ее жизни случилась трагедия: погиб близкий друг телеведущей.

Об этом она сообщила, когда вручала награду «Голос мира» Анжелике Агурбаш

«Недавно мой очень хороший друг, который жил в Испании и просто поехал в Армению на день рождения к своему товарищу… погиб. Так получилось. Не дай бог такого никому, никогда. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня во всем мире закончились войны, и чтобы мы понимали: мир и любовь — это самое важное в нашей жизни», — с горечью рассказала Кудрявцева, но не стала вдаваться в подробности трагедии.

Напомним, что буквально на прошлой неделе погиб соведущий и близкий друг Леры Александр Колтовой. Мужчина разбился при крушении легкомоторного самолета, которым сам и управлял.