Ивлеева показала, как выглядела до славы

Одна из самых популярных блогеров в Instagram опубликовала фото из архивов и посмеялась над ними.

29-летняя телеведущая и инста-дива Настя Ивлеева ежедневно публикует десятки фото и видео в социальной сети. В очередной раз здесь оказались ее фото, которым уже несколько лет. Ивлеева показала, как выглядела в молодости, до того, как стала знаменитой. В кадр смотрит красивая жгучая брюнетка с ярким макияжем.

«О, господи! Хахахаха, это я, когда работала хосте с Питере. Горячая бомбита!», — подписала фото Ивлеева и задалась вопросом, не сделать ли ей грудь.

Недавно блогер рассказывала, что ей нравится своя худая фигура и такой же худой бюст.

@agentgirl

И в противовес предыдущему фото Анастасия опубликовала еще одно, на котором запечатлела сама себя без макияжа и красивой прически.

«Года мне определенно на пользу. На фото мне 25, а выгляжу на 40!», — рассказала Настя Ивлеева про второй снимок.

@agentgirl

На Настю Ивлееву подписаны больше 18 млн человек. Известность к ней пришла несколько лет назад, когда она переехала из северной столицы в Москву и начала пробиваться в различные проекты и открывать собственные. В недавнем интервью она призналась, что и подумать не могла совсем недавно, что когда-то увидит огромные плакаты со своим именем.

Сейчас гонорары Ивлеевой исчисляются миллионами рублей и она может позволить себе шикарную жизнь. Настя с мужем Алексеем Узенюком (Элджеем) живут в большом доме, а недавно она приобрела себе дорогой спорткар.