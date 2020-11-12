«Она хотела покончить с собой»

«Дома она была спокойной и без капризов человеком. Могла целый день в ванной читать сценарий. Всегда ей было холодно. Кругом стояли калориферы. Она могла попросить ночью маму приготовить картошку. Она мне не прощала, если палец соскользнул с клавиатуры. Я ей аккомпанировал. Но мне никогда не было с ней страшно. Когда мы познакомились, то она была в подавленном состоянии. Незадолго до этого она похоронила отца. Она сказала, что расписываться не будет. У нее якобы нет места в паспорте».