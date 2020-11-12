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«Она была не моей»: пятый муж Гурченко рассказал, как актриса хотела уйти из жизни 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Она хотела покончить с собой»
Фото: Teleprogramma.pro
Гражданский муж покойной актрисы Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как сильно в свое время его ревновала звезда. Константин Купервейс и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«Дома она была спокойной и без капризов человеком. Могла целый день в ванной читать сценарий. Всегда ей было холодно. Кругом стояли калориферы. Она могла попросить ночью маму приготовить картошку. Она мне не прощала, если палец соскользнул с клавиатуры. Я ей аккомпанировал. Но мне никогда не было с ней страшно. Когда мы познакомились, то она была в подавленном состоянии. Незадолго до этого она похоронила отца. Она сказала, что расписываться не будет. У нее якобы нет места в паспорте».

Константин Купервейс Как отметил Купервейс, последние годы жизни со звездой были очень непростыми.

«Она хотела покончить с собой. Однажды порезала руку. Правда, вены не были затронуты. Причем руку ей потом зашивали без новокаина. Это был развод. Она уже была не моей. Она уходила куда-то в сторону. Наше взаимное сотрудничество иссякло и исчерпало себя. Я ушел, взяв с собой паспорт», — сказал Купервейс.

Напомним, что Гурченко и Купервейс были вместе с 1973 по 1991 год. При этом официально свадьбу они так и не сыграли.
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