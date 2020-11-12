Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Фотографии элитной квартиры Верки Сердючки попали в сеть 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото элитной квартиры Сердючки попали в Сеть
Фото: Lenta.ru
Снимки, сделанные в квартире украинского музыканта Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, попали в сеть. Их опубликовало издание «Одна минута».
По данным портала, Данилко проживает в самом центре Киева, в доме на улице Крещатик. Здание имеет статус памятника архитектуры. Артисту в нем принадлежат трехуровневые апартаменты: для того, чтобы получить их, Данилко пришлось выкупить сначала одну квартиру, а потом еще квартиру снизу.
Элитное пристанище поп-исполнителя насчитывает 12 комнат, шесть санузлов и три ванных комнаты. По информации издания, Данилко живет в этой квартире один. На фотографиях видно, что интерьеры апартаментов оформлены в классическом стиле с элементами роскоши. Примерная стоимость объекта недвижимости — 1 миллион долларов (77 миллионов рублей).
Кроме квартиры в центре Киева, у Данилко есть особняк в престижном поселке Буча, расположенном в 30 километрах от украинской столицы, отмечает «Одна минута».
В сентябре 2020-го Данилко выпустил новый альбом. Он стал первым диском шоумена за 12 лет. Данилко заявил, что вернулся с композициями, которые «созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время».
Видео дня. Привычки, которые гробят здоровый сон
Последние новости
Зеленский госпитализирован с коронавирусом Зеленский госпитализирован с коронавирусом В Москве ввели еще одно ограничение из-за коронавируса В Москве ввели еще одно ограничение из-за коронавируса В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Женский форум
Звёзды , Андрей Данилко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
04:00
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
Дом и сад
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
10:05
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
02:53
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
Любовь Звёзды
Привычки, которые гробят здоровый сон
09:11
Привычки, которые гробят здоровый сон
Здоровье
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
03:52
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
Звёзды
Российский юморист решил срезать лишнюю кожу
02:51
Российский юморист решил срезать лишнюю кожу
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение