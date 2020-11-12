Галустян: «Мы хотели развестись»

Актер Михаил Галустян находится в счастливом браке со своей супругой Викторией. Шоумен признался StarHit.ru, что за годы отношений они столкнулись со многими трудностями, но как результат — научились слушать друг друга.
Кризис в паре случился в первый год брака:
«Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек».
Супруги не видели дальнейшего развития отношений и хотели расстаться, но потом все наладилось. Юморист рассказала, что с появлением дочерей они все внимание перенаправили на них, но место для романтики все равно осталось.
«И свидания устраиваем, и подарки без повода друг другу дарим. У нас давно все хорошо», — поделился Галустян.
Жена Михаила Галустяна является хозяйкой собственного маникюрного салона.
«Заезжаю туда часто. Такая возможность на халяву сделать себе маникюр», — рассказал шоумен.
Сейчас дочери Виктории и Михаила уже учатся в школе:
«Собственное внутреннее желание у ребенка должно быть учиться. У наших детей оно есть. Наверное, мы с Викой смогли правильно объяснить детям, почему необходимо получить хорошее образование», — рассказывал ранее юморист порталу Teleprogramma.pro.