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Михаил Галустян: «Мы хотели развестись» 

WomanHit.ru 2 часа назад
Галустян: «Мы хотели развестись»
Фото: @m_galustyan
Актер Михаил Галустян находится в счастливом браке со своей супругой Викторией. Шоумен признался StarHit.ru, что за годы отношений они столкнулись со многими трудностями, но как результат — научились слушать друг друга.
Кризис в паре случился в первый год брака:

«Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек».

Супруги не видели дальнейшего развития отношений и хотели расстаться, но потом все наладилось. Юморист рассказала, что с появлением дочерей они все внимание перенаправили на них, но место для романтики все равно осталось.

«И свидания устраиваем, и подарки без повода друг другу дарим. У нас давно все хорошо», — поделился Галустян.

Жена Михаила Галустяна является хозяйкой собственного маникюрного салона.

«Заезжаю туда часто. Такая возможность на халяву сделать себе маникюр», — рассказал шоумен.

Сейчас дочери Виктории и Михаила уже учатся в школе:

«Собственное внутреннее желание у ребенка должно быть учиться. У наших детей оно есть. Наверное, мы с Викой смогли правильно объяснить детям, почему необходимо получить хорошее образование», — рассказывал ранее юморист порталу Teleprogramma.pro.

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Звёзды , Михаил Галустян , StarHit
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