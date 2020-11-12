Галустян: «Мы хотели развестись»

Актер Михаил Галустян находится в счастливом браке со своей супругой Викторией. Шоумен признался StarHit.ru, что за годы отношений они столкнулись со многими трудностями, но как результат — научились слушать друг друга.

Кризис в паре случился в первый год брака:

«Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек».

Супруги не видели дальнейшего развития отношений и хотели расстаться, но потом все наладилось. Юморист рассказала, что с появлением дочерей они все внимание перенаправили на них, но место для романтики все равно осталось.

«И свидания устраиваем, и подарки без повода друг другу дарим. У нас давно все хорошо», — поделился Галустян.

Жена Михаила Галустяна является хозяйкой собственного маникюрного салона.

«Заезжаю туда часто. Такая возможность на халяву сделать себе маникюр», — рассказал шоумен.

Сейчас дочери Виктории и Михаила уже учатся в школе: