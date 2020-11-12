Стало известно о состоянии Пилецкой

Народная артистка России Татьяна Пилецкая чувствует сильную слабость после заражения коронавирусом. Об этом звезда фильма «Разные судьбы» рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».
— Да, мне сказали врачи что у меня коронавирус, — уточнила 92-летняя актриса.
В разговоре Пилецкая пожаловалась на «ужасную, жуткую слабость».
— Вы знаете, неважно себя очень чувствую! Надо подождать, прежде чем с людьми встречаться, — сказала актриса.
По словам Пилецкой, она находится дома с необходимым запасом лекарств. Во время лечения за ней будут ухаживать.
Ранее в СМИ появилась информация о заражении Татьяны Пилецкой коронавирусом. А театр «Балтийский дом», в котором служит Пилецкая, отменил спектакли с ее участием.