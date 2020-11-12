Стало известно о состоянии Пилецкой

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Народная артистка России Татьяна Пилецкая чувствует сильную слабость после заражения коронавирусом. Об этом звезда фильма «Разные судьбы» рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Да, мне сказали врачи что у меня коронавирус, — уточнила 92-летняя актриса.

В разговоре Пилецкая пожаловалась на «ужасную, жуткую слабость».

— Вы знаете, неважно себя очень чувствую! Надо подождать, прежде чем с людьми встречаться, — сказала актриса.

По словам Пилецкой, она находится дома с необходимым запасом лекарств. Во время лечения за ней будут ухаживать.

Ранее в СМИ появилась информация о заражении Татьяны Пилецкой коронавирусом. А театр «Балтийский дом», в котором служит Пилецкая, отменил спектакли с ее участием.