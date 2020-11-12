Гражданский муж Гурченко рассказал о жизни с актрисой 

"Она хотела покончить с собой. Однажды порезала руку. Правда, вены не были затронуты. Причем руку ей потом зашивали без новокаина. Это был развод. Она уже была не моей. Она уходила куда-то в сторону. Наше взаимное сотрудничество иссякло и исчерпало себя. Я ушел, взяв с собой паспорт".