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Гражданский муж Гурченко рассказал о жизни с актрисой 

Стелла Шмель 2 часа назад
Гражданский муж Гурченко рассказал о жизни с актрисой
Фото: globallookpress.com
Гражданский муж покойной актрисы Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс рассказал о сложностях жизни с артисткой. По его словам, Гурченко постоянно его ревновала. Об этом он рассказал в программе "Судьба человека".

"Когда мы познакомились, то она была в подавленном состоянии. Незадолго до этого она похоронила отца. Она сказала, что расписываться не будет. У нее якобы нет места в паспорте",

— рассказал Купервейс.
И добавил, что последние годы совместной жизни с артисткой были изматывающими.

"Она хотела покончить с собой. Однажды порезала руку. Правда, вены не были затронуты. Причем руку ей потом зашивали без новокаина. Это был развод. Она уже была не моей. Она уходила куда-то в сторону. Наше взаимное сотрудничество иссякло и исчерпало себя. Я ушел, взяв с собой паспорт".

Ранее "Рамблер" писал, что Куравлев написал свое имя на Троекуровском кладбище.
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