«Был период в жизни»: Галустян заговорил о разводе

Актер Михаил Галустян признался, что за годы жизни в браке они с супругой Викторией прошли несколько этапов. И не все из них были приятные.

В первые годы пара пережила серьезный кризис — Михаил постоянно ссорился с женой, они даже думали расстаться, сообщает издание Starhit

"Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании. Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось",

— рассказал он.

Но все изменилось, когда появились дочки. Все внимание стало уходить на них. Но несмотря на это, пара старалась взрастить романтику в своих отношениях. Теперь Галустян и Виктория счастливы в браке.