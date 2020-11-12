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Секс Беременность Свадьбы

Галустян признался, что после свадьбы задумался о разводе 

Стелла Шмель 1 час назад
«Был период в жизни»: Галустян заговорил о разводе
Фото: @m_galustyan
Актер Михаил Галустян признался, что за годы жизни в браке они с супругой Викторией прошли несколько этапов. И не все из них были приятные.
В первые годы пара пережила серьезный кризис — Михаил постоянно ссорился с женой, они даже думали расстаться, сообщает издание Starhit.
"Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании. Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось",
— рассказал он.
Но все изменилось, когда появились дочки. Все внимание стало уходить на них. Но несмотря на это, пара старалась взрастить романтику в своих отношениях. Теперь Галустян и Виктория счастливы в браке.
Ранее "Рамблер" писал, что гражданский муж Гурченко рассказал о жизни с актрисой.
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Звёзды , Михаил Галустян
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