Звезды высказались о «конфликте» Пугачевой и Бузовой 

На календаре почти середина ноября, а это значит — стартовала подготовка к новогодним «голубым огонькам» и поползли первые недовольства. Как и в прошлом году, в этом снова обсуждается тема, что Алла Пугачева — самый желанный трофей всех новогодних шоу — якобы просит запретить Ольге Бузовой принимать участие в таких программах. Мол, Новый год — праздник семейный, на котором не принято «трясти арбузами».

Так нелестно, по версии некоторых СМИ, Алла Борисовна отозвалась о поющей ведущей «Дома-2». Ольга Бузова давно заработала миллионы на своих выступлениях.

@buzova86

Представитель Ольги не стал удивляться таким новостям и в комментарии отметил, что в 2019 году обсуждали похожую историю.

«Подобные лже-новости придумываются из года в год. Такое чувство, будто СМИ из головы берут поводы, высасывают из пальца», — объяснил PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский.

Кадр из видео

Где правда в этой истории и какое дело Пугачевой до молодой исполнительницы — Teleprogramma.pro спросила у знающих людей. Мы обратились к представителям российского шоу-бизнеса — кто «знает кухню изнутри» и сможет пролить свет на запутанную историю. Представители шоу-бизнеса уверены, что конфликта между Пугачевой и Бузовой нет.

Иосиф Пригожин, продюсер

@prigozhin_iosif

— Мне сложно себе представить, чтобы Пугачева, не имея собственного телевидения или радио могла к кому-то обратиться, чтобы не снимать Бузову или еще кого-нибудь, — заявил Иосиф Пригожин. — Наверное, отношения имеют значения, но я не думаю, что Пугачева так поступит. Возможно, это «утка», мне трудно сказать.

— А вообще были прецеденты, чтобы кого-то не пускали из-за Пугачевой?

— Были, но давно. Она сейчас счастливый человек, ей уже ничего этого не надо.

Сергей Соседов, музыкальный критик

Кадр из видео

— Я бы сам Бузову запретил, мне здесь даже Пугачева не указ, — отметил Сергей Соседов. — Она не артистка, она шоу-вумен, яркая штучка. Зачем ее приглашать? Ерунды в новогоднюю ночь будет и без Бузовой.

— Чисто теоретически, Алла Борисовна имеет такое влияние?

— Ну какое влияние? Дело не в ней и всегда было не в ней, а в тех людях, которые стоят у руля телеканалов. Генпродюсеры, программные директора телеканалов, радиостанций, те кто отвечает за творческий контент. Пугачева никогда не занимала эти должности, но дело в том, что у нее огромные связи в этой среде и она, конечно, может сказать: я не хочу того или другого. Но это лишь ее пожелания, и если люди идут на поводу, то это их вина.

— А вам знакомы истории, когда в шоу-бизнесе из-за конфликта звезд, кто-то оказывался под запретом?

— Конечно, мы не забыли, что и саму Пугачеву тоже запрещали, не позволяли выходить в эфир. Это был «Огонек» 1986 года, всем разрешали спеть по одной песне, а Алле Борисовне и Софии Ротару по две. В итоге песню Пугачевой «Белая панама» вырезали, оставив в эфире только ее «Балет». А в 1987 году на главном канале страны тоже вырезали песню Примадонны «Крылья», оставив только «Карусель» Кузьмина.

Прохор Шаляпин, исполнитель

@shalyapin_official

— Как думаете, насколько правдива история с Бузовой и Пугачевой?

— Я думаю, что это неправда. В наше жестокое время, когда каждый артист думает только о себе, Алла Пугачева не допустит такой оплошности, чтобы подарить Ольге Бузовой такой пиар, упомянуть ее где-то. Думаю, вряд ли ей это на руку, в нашем шоу-бизнесе уничтожают сильных конкурентов молча, с улыбкой на лице. А открытый скандал дает плюс и одной и другой стороне. Она умная и прагматичная женщина, Наполеон.

— А вы кого поддерживаете в этом «конфликте»?

— Нет конфликта, это ерунда. Ольга Бузова уже есть, она — социальное явление, я не берусь ее поливать грязью или льстить ей, девочка она приятная в общении. А слушать или нет — личное дело каждого. Сегодня время, когда очень много шлака на телевидении, и люди сами решают что смотреть. Среди 212 подписок Максима Галкина значится и Ольга Бузова.

А как же дружба в соцсетях?

Во всей этой истории есть еще одна интересная деталь — в наше время как только люди ссорятся или разводятся — первым делом нажимают кнопку «отписаться». Алла Пугачева c Ольгой Бузовой не водит дружбу в соцсетях, а вот супруг Примадонны подписан на молодую артистку, что не совсем вписывается в семейную историю.