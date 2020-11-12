40-летний Гоген Солнцев
– актер. Но прославился он не своими ролями на сцене или в кино, а семейными разборками в эфире телешоу, за что прослыл настоящим фриком. За два года с момента женитьбы на пенсионерке Екатерине Терешкович
телезрители наблюдали в отношениях пары жаркие страсти, ссоры и обвинения, бьюти-преображение возлюбленной и ее загулы.
Многие считают, что Солнцев и Терешкович имеют неплохой доход с программ, однако, мужчина опроверг эти домыслы. В студии у Алены Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!» Солнцев заверил, что не получает никаких гонораров.
«Деньги нам никогда не платили, никогда и ни за что. Контрактов у нас на 15 там, 20 программ никогда не было,
- признался артист. И пожал плечами:
«Почему-то не верят, но я говорю всегда искренне».
Гоген рассказал, как впервые попал с женой на программу. В Сети появилась информация, что Солнцев женился на пожилой женщине. О них телевизионщики решили сделать материал. И сначала приехали к паре на Крит, где они проводили свой «медовый месяц», а потом и вовсе предложили сделать из их квартиры подобие реалити – установили камеры и снимали быт и отношения.
«Мне показалось вообще, что это интересно. Я говорю: «Кать, мы публичные люди. Почему нет? Давай расскажем, давай покажем. Пусть учатся на наших примерах, как надо, а может, как не надо», - объяснил, почему согласился на такие съемки, Солнцев.