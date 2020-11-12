Многие считают, что Солнцев и Терешкович имеют неплохой доход с программ, однако, мужчина опроверг эти домыслы. В студии у Алены Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!» Солнцев заверил, что не получает никаких гонораров.

Гоген рассказал, как впервые попал с женой на программу. В Сети появилась информация, что Солнцев женился на пожилой женщине. О них телевизионщики решили сделать материал. И сначала приехали к паре на Крит, где они проводили свой «медовый месяц», а потом и вовсе предложили сделать из их квартиры подобие реалити – установили камеры и снимали быт и отношения.