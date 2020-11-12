Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСексБеременностьСвадьбы

«Нам никогда не платили»: Гоген Солнцев высказался о доходах за свои семейные телеразборки

Teleprogramma.pro
51 минуту назад
40-летний Гоген Солнцев – актер. Но прославился он не своими ролями на сцене или в кино, а семейными разборками в эфире телешоу, за что прослыл настоящим фриком. За два года с момента женитьбы на пенсионерке Екатерине Терешкович телезрители наблюдали в отношениях пары жаркие страсти, ссоры и обвинения, бьюти-преображение возлюбленной и ее загулы.
Многие считают, что Солнцев и Терешкович имеют неплохой доход с программ, однако, мужчина опроверг эти домыслы. В студии у Алены Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!» Солнцев заверил, что не получает никаких гонораров.
«Деньги нам никогда не платили, никогда и ни за что. Контрактов у нас на 15 там, 20 программ никогда не было,
- признался артист. И пожал плечами:
«Почему-то не верят, но я говорю всегда искренне».
Гоген рассказал, как впервые попал с женой на программу. В Сети появилась информация, что Солнцев женился на пожилой женщине. О них телевизионщики решили сделать материал. И сначала приехали к паре на Крит, где они проводили свой «медовый месяц», а потом и вовсе предложили сделать из их квартиры подобие реалити – установили камеры и снимали быт и отношения.
«Мне показалось вообще, что это интересно. Я говорю: «Кать, мы публичные люди. Почему нет? Давай расскажем, давай покажем. Пусть учатся на наших примерах, как надо, а может, как не надо», - объяснил, почему согласился на такие съемки, Солнцев.
Звёзды,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители