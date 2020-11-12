Бывшая солистка знаменитой группы «Тату» Юля Волкова родила дочь довольно рано, в 19 лет от своего телохранителя Павла Сидорова . В этом году Виктория отметила свой 16 день рождения. Как выглядит наследница бывшей «татушки» и чем занимается в возрасте, когда имя ее мамы уже не сходило с первых полос журналов, читайте в материале «Рамблера».

Юлия не скрывает, что души не чает в дочери и называет ее своей лучшей подругой. Да и выглядят мама и дочь практически ровесницами. Их можно принять за двух сестер, сложно поверить, что Вика, которая давно перегнала маму по росту, дочь Юлии.

Девушку часто сравнивают с мамой, говоря, что Вика очень похожа на Волкову. Во всяком случае внешность у девушки не менее яркая. Многие даже прочат Виктории карьеру модели.

Однако Вика мечтает стать артисткой, как мама: девушка серьезно занимается вокалом. А еще недавно Виктория увлеклась рисованием и йогой.

Надо отметить, что девушка, видимо, действительно стремится быть похожей на мать: даже светлые от природы волосы Вика красит в темный цвет.

Юлия все стремления дочери поощряет, у них сложились очень доверительные отношения. Рассказывая о Виктории, Юля называет ее очень целеустремленной, смелой и мудрой девушкой.