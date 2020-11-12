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Как выглядит дочь бывшей солистки группы «Тату» 

Александра Нечаева 47 минут назад
Бывшая солистка знаменитой группы «Тату» Юля Волкова родила дочь довольно рано, в 19 лет от своего телохранителя Павла Сидорова. В этом году Виктория отметила свой 16 день рождения. Как выглядит наследница бывшей «татушки» и чем занимается в возрасте, когда имя ее мамы уже не сходило с первых полос журналов, читайте в материале «Рамблера».
Юлия не скрывает, что души не чает в дочери и называет ее своей лучшей подругой. Да и выглядят мама и дочь практически ровесницами. Их можно принять за двух сестер, сложно поверить, что Вика, которая давно перегнала маму по росту, дочь Юлии.
Девушку часто сравнивают с мамой, говоря, что Вика очень похожа на Волкову. Во всяком случае внешность у девушки не менее яркая. Многие даже прочат Виктории карьеру модели.
Однако Вика мечтает стать артисткой, как мама: девушка серьезно занимается вокалом. А еще недавно Виктория увлеклась рисованием и йогой.
Надо отметить, что девушка, видимо, действительно стремится быть похожей на мать: даже светлые от природы волосы Вика красит в темный цвет.
Юлия все стремления дочери поощряет, у них сложились очень доверительные отношения. Рассказывая о Виктории, Юля называет ее очень целеустремленной, смелой и мудрой девушкой.
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Женский форум
Звёзды , Фото , Павел Сидоров
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