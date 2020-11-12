Галустян высказался о банкротстве

Комик Михаил Галустян в интервью «Телепрограмме» прокомментировал слухи о банкротстве, распространившиеся в связи с тем, что ранее он закрыл зарегистрированную на него фирму.

«Недобросовестные издания публикуют непроверенную информацию, интерпретируют факты по-своему, сообщая, что Галустян чуть ли не обанкротился. Конечно же, это не так», — заверил комик.

Галустян объяснил, что зарегистрировал фирму, а затем понял, что не будет ей пользоваться. Поэтому шоумен решил закрыть ее.

«У меня все в порядке», — заключил юморист.

В июле сообщалось, что компания Михаила Галустяна «Вайзерлайф» обанкротилась. Фирма была зарегистрирована в 2019 году и должна была производить приложения для смартфонов, но в результате так ничего и не выпустила.