Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве 

Lenta.ru 3 часа назад
Галустян высказался о банкротстве
Фото: @m_galustyan
Комик Михаил Галустян в интервью «Телепрограмме» прокомментировал слухи о банкротстве, распространившиеся в связи с тем, что ранее он закрыл зарегистрированную на него фирму.

«Недобросовестные издания публикуют непроверенную информацию, интерпретируют факты по-своему, сообщая, что Галустян чуть ли не обанкротился. Конечно же, это не так», — заверил комик.

Галустян объяснил, что зарегистрировал фирму, а затем понял, что не будет ей пользоваться. Поэтому шоумен решил закрыть ее.

«У меня все в порядке», — заключил юморист.

В июле сообщалось, что компания Михаила Галустяна «Вайзерлайф» обанкротилась. Фирма была зарегистрирована в 2019 году и должна была производить приложения для смартфонов, но в результате так ничего и не выпустила.
Ранее у Галустяна прогорела фирма «Эйс Гейминг», совладельцем которой он был вместе с коллегой по Comedy Club Александром Реввой. Утверждалось, что организация занималась продажей внутриигровых элементов для игры CS:GO.
Видео дня. Привычки, которые гробят здоровый сон
Последние новости
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального Названы обеспечившие успех Байдену группы избирателей Названы обеспечившие успех Байдену группы избирателей
Женский форум
Звёзды , Михаил Галустян , Александр Ревва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
04:00
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
Дом и сад
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
10:05
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
02:53
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
Любовь Звёзды
Привычки, которые гробят здоровый сон
09:11
Привычки, которые гробят здоровый сон
Здоровье
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
03:52
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение