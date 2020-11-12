14 забытых звезд, которые когда-то были популярны 

Удержать в руках славу и любовь поклонников получается не у всех. Кому-то из звезд удается адаптироваться под изменения, которые постоянно происходят в мире, а кому-то — нет. И те, кто не сумел справиться с конкуренцией более молодых исполнителей, уступают им место и уходят в тень.

Мы вспомнили для вас забытых всеми звезд, которые внезапно исчезли из нашего вида, и разузнали, чем они теперь занимаются. Особенно удивила нас Лариса Черникова

В 1994 году песня «Мальчик мой» просто сводила с ума любителей поп-музыки. Благодаря ей Светлана стала очень популярной. Она много гастролировала и снималась на телевидении, но внезапно приняла решение оставить шоу-бизнес и переехала в глухую деревушку. Там она живет до сих пор, занимается хозяйством и воспитывает детей. И считает себя нереально счастливой.

Красавчик и кумир миллионов девчонок довольно долго радовал их своим творчеством. Но к концу 90 х годов он расстался со своим продюсером и его слава сошла на нет. Некоторое время он занимал руководящую должность в компании, которая занималась переработкой отходов и очисткой сточных вод. Сейчас певец иногда дает концерты в клубах.

Мистер Малой

Его настоящее имя Андрей Цыганов . Если кто-то забыл, то это он исполнитель гимна молодежи 90х годов «Буду погибать молодым». Сейчас у него своя студия йоги.

Лена Третьякова

Участница девичьей музыкальной группы «Ранетки» очень изменилась. На пике карьеры ее сразил гипертонический криз, благодаря которому она кардинально изменила свой образ жизни. В том числе и занялась йогой. На данный момент она является сертифицированным тренером кундалини-йоги и помогает избавиться от проблем с весом и здоровьем миллионам поклонниц.

Тимофей Пронькин

Сейчас он иногда дает концерты в составе некогда ультра популярной группы Hi-Fi. Но основной род его деятельности на сегодняшний день — это изготовление авторской мебели.

Лариса Черникова

Ее песни знакомы всем, взять хотя бы хит «Я люблю тебя, Дима». Ее популярность закончилась с гибелью мужа. Но Лариса не отчаялась, вышла замуж за американского фермера и уехала к нему на родину. Здесь она с удовольствием погрузилась в сельскую жизнь, воспитание сына и иногда записывает диски с мантрами.

Ника

Будучи на пике популярности, эта певица получила титул Заслуженной артистки РФ. Но всему приходит конец, и карьере Ники в том числе. Сейчас она является владелицей массажного салона, и иногда выступает для своих преданных поклонников.

Андрей Губин сам писал свои песни, которые так полюбились публике. Но серьезная болезнь заставила его покинуть сцену. Сейчас Андрей живет на проценты с авторского гонорара за свои хиты и иногда участвует в ток-шоу.

Песню «Подождем твою маму» распевала вся молодежь в 2000 году. Теперь Игорь Сорокин, именно так зовут нам известного Игорька, владеет звукозаписывающей студией и продюсирует талантливых начинающих звезд.

Она известна нам как солистка группы «Demo». Когда популярность группы стала спадать, Саша не растерялась и начала вести телепередачи, а также открыла свой бутик стильной одежды. Сейчас она многодетная мать, которая проводит семинары, посвященные материнству и шьет одежду для беременных и кормящих женщин. Она и ее трое детей живут в США.

«Полиция нравов»

Эта эпатажная группа шокировала публику своим внешним видом и репертуаром. Но рано или поздно всему приходит конец, так и случилось с «Полицией нравов». Одна из участниц дуэта Фрида сейчас иногда выступает с репертуаром «Полиции», но все основное время она уделяет воспитанию своей дочери.

Просто удивительно, кем только не успел побывать Владимир Маркин после того, как оставил сцену. Он был основателем продюсерского центра, вел телепередачи, был руководителем Дома культуры, участвовал в качестве жюри в КВН. Сейчас он производит чай и кофе. В 2012 году он занялся политикой, и с 2018 года занимает должность члена Совета по культуре при Федеральной службе войск нацгвардии РФ.

Лика Стар

Популярная певица открыла людям хип-хоп, участвовала в откровенных фотосессиях и снималась в скандальных клипах. После ссоры с продюсером она прекратила сольную карьеру. Некоторое время Лика продюсировала талантливую молодежь, снялась в сезоне реалити-шоу «Последний герой», участвовала в концертах «Дискотеки 90-х». Сегодня она живет в Италии, является матерью троих детей и иногда бывает в России.

Барби

Красивая девочка с нежным голоском завоевала популярность российской публики, но ненадолго. Спустя несколько месяцев после своего громкого дебюта она пропала со сцены. Затем вышла замуж, а сейчас работает помощником руководителя в одной частной фирме.

Чьи песни вы напевали во времена своей молодости? Пишите в комментариях.