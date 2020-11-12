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Звезды, нашедшие любовь в зрелом возрасте 

WomanHit.ru 3 часа назад
Звезды, нашедшие любовь после 40
Фото: @a030aa
«Мои года — мое богатство!» — по-особому звучат слова песни Вахтанга Кикабидзе, когда мы думаем о них в контексте жизни. Что является для вас настоящим богатством? Уверены, что на этот вопрос многие однозначно ответят — «семья» — и будут правы. Однако не всем везет найти спутника жизни с первой попытки. WomanHit вспоминает, кто из российских звезд встретил суженого в немолодом возрасте:

Светлана Бондарчук

@a030aa
В августе 2020 Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. До бракосочетания пара встречалась около двух лет — почти сразу с расставания с режиссером Сергеем Бондарчуком. После заключения союза в столичном ЗАГСе и празднования в ресторане в кругу близких, влюбленные улетели в отпуск в Турцию. Сейчас пара часто публикует фото и видео, на которых выглядят влюбленными и счастливыми. Свидетели их совместных выходов в свет подтверждают эти слова.

Алла Пугачева

@maxgalkinru
Сложно найти человека, который интересуется жизнью звезд и не знаком с историей любви этой пары. Творческие люди, они сошлись на этой почве и начали жить вместе, когда Алла еще была замужем за Филиппом Киркоровым, как Максим отметил в интервью Насте Ивлеевой. Встречаясь много лет, влюбленные все же решили пожениться незадолго до рождения детей от суррогатной матери. Прошло немало лет — первоклашки Лиза и Гарри радуют родителей успехами в учебе, а сама Алла отмечает: «Все у нас спокойно, и мирно, и весело, и проблем никаких нет. Словно пазлы сошлись».

Людмила Гурченко

Любимицы миллионов уже нет в живых, но память о ее биографии останется навсегда. Свой последний брак с продюсером Сергеем Сениным она не раз называла самым счастливым из пяти заключенных ей за жизнь. И хотя жених был младше актрисы на 25 лет, разница никак не сказалась на продолжительности их союза. Сергей был с Людмилой до последнего дня — всего они прожили вместе 20 лет.

Лера Кудрявцева

@leratv
«Боже, какая я красивая!» — произнесла Лера, впервые увидев подготовленные для нее свадебные наряды. На удивление, участие в их создании звезда не принимала, доверившись вкусу давнего друга — дизайнера Игоря Гуляева. Больше Кудрявцеву волновал будущий брак с хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, до сих пор пара живет в мире и согласии — вот уже 7 лет — и воспитывает дочь Машу, родившуюся в августе 2018.

Азиза

В конце сентября певица собиралась обручиться с бизнесменом Давидом Григоряном. В возрасте 56 лет невеста решила не отказываться от традиций, а, наоборот, подготовить свой свадебный наряд по всем канонам. На декор платья ушло порядка 60 кг драгоценных камней, которые обошлись в 11 млн рублей, как пишет издание «7 Д». Чтобы выглядеть в наряде шикарно, Азиза села на строгую диету из фиников и теплой воды — каждый раз съедала по паре штук и выпивала стакан жидкости, когда хотела есть. Не меньше денег у пары ушло на организацию самого мероприятия — от оплаты гостиницы для гостей до закупки черной икры. Подготовились на славу! Однако мероприятие неожиданно отменилось… Увы, везет не всем!
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Звёзды , Филипп Киркоров , Сергей Бондарчук , Давид Григорян , Сергей Сенин , Светлана Бондарчук , Игорь Макаров , Людмила Гурченко , Сергей Харченко , Игорь Гуляев , Лера Кудрявцева , Вахтанг Кикабидзе , Алла Пугачева
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