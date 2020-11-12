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Алибасов хочет вернуть права на подаренную ему квартиру 

WomanHit.ru и ещё 1 1 час назад
Алибасов хочет вернуть подаренную квартиру
Фото: WomanHit.ru
Бари Алибасов подал апелляцию на решение Троицкого районного суда Москвы, который 12 октября постановил забрать у 73-летнего продюсера квартиру в Новой Москве, подаренную ему женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Бари Каримович категорически не согласен с вердиктом суда. Кроме того, он не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника», — отметил «ФАН» пиар-менеджер Алибасов Вадим Горжанкин.

Алибасов уверен, что Федосеева-Шукшина находилась в ясном сознании, когда подписала договор дарения. Также музыкант уверен, что свое решение актриса поменяла под давлением родственников.
Адвокат Бари Алибасова Ольга Митрофанова заявила, что решение суда не основано на российских законах. В документе указано, что Федосеева-Шукшина не хотела дарить Алибасову квартиру, а «хотела чего-то другого», но неизвестно чего. Также не была осуществлена экспертиза, которая доказала бы, что актриса не осознавала своих поступков.

«Суд не принял во внимание, что ранее Шукшина уже дарила недвижимость родственнику и затем оспаривала такой договор, тогда суд ей отказал законно и мотивированно», — подытожила Митрофанова.

Ситуация с подаренной квартирой не решается уже на протяжении нескольких месяцев. Алибасов переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря, что не понравилось Лидии Федосеевой-Шукшиной. А недавно артистка подала на развод.
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Звёзды , Вадим Горжанкин , Сергей Моцарь , Ольга Митрофанова , Бари Алибасов
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