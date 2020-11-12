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Бывший муж Людмилы Гурченко рассказал о ее попытке самоубийства 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Бывший муж Гурченко рассказал о ее попытке суицида
Фото: РИА Новости
Композитор Константин Тобяшевич, бывший муж актрисы и эстрадной певицы Людмилы Гурченко, рассказал в эфире передачи «Судьба человека» о ее попытке самоубийства. Запись программы опубликована на YouTube-канале «Россия 1».
По словам музыканта, экс-супруга не поддержала его, когда он остался без работы. За этим последовала череда ссор, во время одной из которых артистка хотела совершить суицид.

«После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе"», — вспомнил Тобяшевич.

Композитор отметил, что после таких слов хирург был вынужден покинуть квартиру. Позднее приехали психиатры, которых Гурченко не пустила в дом.
Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в Москве. Причиной смерти 75-летней актрисы стал сердечный приступ. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.
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