Бывший муж Гурченко рассказал о ее попытке суицида

Композитор Константин Тобяшевич, бывший муж актрисы и эстрадной певицы Людмилы Гурченко , рассказал в эфире передачи «Судьба человека» о ее попытке самоубийства. Запись программы опубликована на YouTube -канале «Россия 1».

По словам музыканта, экс-супруга не поддержала его, когда он остался без работы. За этим последовала череда ссор, во время одной из которых артистка хотела совершить суицид.

«После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе"», — вспомнил Тобяшевич.

Композитор отметил, что после таких слов хирург был вынужден покинуть квартиру. Позднее приехали психиатры, которых Гурченко не пустила в дом.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в Москве. Причиной смерти 75-летней актрисы стал сердечный приступ. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.