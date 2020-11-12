На слуху: Галустян заявил, что задумывался о разводе

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@razin_andrei_lm

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о своей личной жизни в Instagram.

57-летний Разин опубликовал фото с молодой подругой Ольгой из Украины и сообщил, что встречается с ней уже два года.

tochka.net

Видео рассказывает о трагедии, которую пришлось пережить несколько лет назад резиденту Comedy Club Антону Лирнику . Тогда он состоял в первом браке. где подрастала дочь. Когда малышке было восемь лет, она скончалась от рака, и для Антона это стало ударом. Страшная история не сплотила супругов, а отдалила их, и брак вскоре распался. Как перенес эти события Лирник, узнайте из ролика.

@m_galustyan

Актер Михаил Галустян признался, что за годы жизни в браке они с супругой Викторией прошли несколько этапов. И не все из них были приятные.

Директор музыканта Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему его подопечный не сотрудничает с иеромонахом Фотием. Он был его наставником на шоу «Голос».

eva.ru

Ролик рассказывает о жизни Натальи Шевель, экс-супруги актёра и режиссера Ивана Краско. Известность Наталье принёс брак с Краско, который старше нее на 60 лет. Несмотря на то, что влюблённые уверяли всех в искренности чувств, им мало кто поверил. Брак просуществовал всего три года. В 2018 супруги расстались. Как сейчас живет Наталья, узнайте и видео.