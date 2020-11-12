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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Галустян признался, что после свадьбы задумался о разводе 

Анастасия Иванова 1 час назад
На слуху: Галустян заявил, что задумывался о разводе
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Продюсер «Ласкового мая» женится в шестой раз

@razin_andrei_lm
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о своей личной жизни в Instagram.
57-летний Разин опубликовал фото с молодой подругой Ольгой из Украины и сообщил, что встречается с ней уже два года.
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Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки

tochka.net
Видео рассказывает о трагедии, которую пришлось пережить несколько лет назад резиденту Comedy Club Антону Лирнику. Тогда он состоял в первом браке. где подрастала дочь. Когда малышке было восемь лет, она скончалась от рака, и для Антона это стало ударом. Страшная история не сплотила супругов, а отдалила их, и брак вскоре распался. Как перенес эти события Лирник, узнайте из ролика.
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"Был период в жизни": Галустян заговорил о разводе

@m_galustyan
Актер Михаил Галустян признался, что за годы жизни в браке они с супругой Викторией прошли несколько этапов. И не все из них были приятные.
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Директор Лепса объяснил, почему певец не сотрудничает с иеромонахом Фотием

Директор музыканта Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему его подопечный не сотрудничает с иеромонахом Фотием. Он был его наставником на шоу «Голос».
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Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско

eva.ru
Ролик рассказывает о жизни Натальи Шевель, экс-супруги актёра и режиссера Ивана Краско. Известность Наталье принёс брак с Краско, который старше нее на 60 лет. Несмотря на то, что влюблённые уверяли всех в искренности чувств, им мало кто поверил. Брак просуществовал всего три года. В 2018 супруги расстались. Как сейчас живет Наталья, узнайте и видео.
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Видео дня. Привычки, которые гробят здоровый сон
Женский форум
Звёзды , Григорий Лепс , Михаил Галустян , Наталья Шевель , Андрей Разин , Антон Лирник , Иван Краско , Владимир Урюпин
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