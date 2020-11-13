Родные не заботятся о могиле звезды «Три плюс два»

За могилой звезды картины «Три плюс два» Натальи Кустинской, которая расположена на Кунцевском кладбище, никто уже много лет не ухаживает. Об этом было рассказано в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия 1».
кадр из программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
Могила Натальи Кустинской.
Отметим, что рядом с могилой валяется крест с портретом Кустинской. На скромном памятнике можно увидеть три фамилии — самой Кустинской, ее отца Николая и сына Дмитрия, который ушел из жизни в 2002 году. Мужчина злоупотреблял наркотиками и ушел из жизни при странных обстоятельствах. Любопытно, что родня даже не указала на памятнике имя матери актрисы, Марии Вдовенко. При этом известно, что женщина покоится здесь же. Добавим, что при жизни Кустинская жила в шикарных апартаментах на Патриарших прудах. В итоге жилплощадь досталась троюродным племянницам артистки — Ирине Арбиной из Нижнего Новгорода и Лидии Карпенко, а также Марине Пижамовой, внучатой племяннице из Самары.
Напомним, что Наталья Кустинская ушла из жизни в 2012 году. В последние годы жизни она сильно пила. При этом умерла она в нищете и полном забвении.