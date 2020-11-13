Родные не заботятся о могиле звезды «Три плюс два»

За могилой звезды картины «Три плюс два» Натальи Кустинской , которая расположена на Кунцевском кладбище, никто уже много лет не ухаживает. Об этом было рассказано в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым » на канале «Россия 1».

кадр из программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым»

Могила Натальи Кустинской.

Отметим, что рядом с могилой валяется крест с портретом Кустинской. На скромном памятнике можно увидеть три фамилии — самой Кустинской, ее отца Николая и сына Дмитрия, который ушел из жизни в 2002 году. Мужчина злоупотреблял наркотиками и ушел из жизни при странных обстоятельствах. Любопытно, что родня даже не указала на памятнике имя матери актрисы, Марии Вдовенко . При этом известно, что женщина покоится здесь же. Добавим, что при жизни Кустинская жила в шикарных апартаментах на Патриарших прудах. В итоге жилплощадь досталась троюродным племянницам артистки — Ирине Арбиной из Нижнего Новгорода и Лидии Карпенко, а также Марине Пижамовой, внучатой племяннице из Самары.

Напомним, что Наталья Кустинская ушла из жизни в 2012 году. В последние годы жизни она сильно пила. При этом умерла она в нищете и полном забвении.