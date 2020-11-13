Сын Зверева подает на него в суд 

Известный стилист Сергей Зверев уже давно не общается с сыном, который переехал в провинцию и женился на девушке, неугодной отцу.

Стилист утверждал, что жена его сына использует его ради своей выгоды, но эти обвинения настолько возмутили девушку, что она решила отстаивать свою репутацию в суде. Кроме того, влюбленные хотят поспорить и за долю в квартире Зверева. Об этом сообщает StarHit.

"По закону Сережа имеет право на нее. Еще мы хотим получить со Зверева-старшего материальный ущерб. Буду бороться за семью до крови. Отец Сергея задел меня, назвал уголовницей. Теперь отвечу тем же. Пусть прикроет свой рот и не расслабляется"‎, — жена Зверева-младшего, Юлия.

Ранее парень уже судился с отцом из-за недвижимости, но тогда звездный стилист одержал победу. Юлия уверена, что это произошло потому, что Зверев перехитрил судью, предоставив ложные данные.

"Мы однажды уже проиграли дело. Зверев-старший обошел закон, предоставив справку, где было сказано, что Сережа родился в семье, и у него есть мама. В итоге суд подумал, что мой муж не приемный. Но это же не так", — подчеркнула женщина.

Интересно, что ранее Зверев-младший с женой уверяли, что что не нуждаются в материальной поддержке, а сами хорошо зарабатывают и идут к успеху.