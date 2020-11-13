Могила звезды «Три плюс два» оказалась заброшена 

Фото: Кадр из фильма "Три плюс два"

За расположенной на Кунцевском кладбище могилой звезды картины «Три плюс два» Натальи Кустинской , никто много лет не ухаживает. Об этом было рассказали в передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым » на канале «Россия 1».

Кадр из шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым»

Могила Натальи Кустинской.

При этом рядом с могилой просто лежит крест с портретом Кустинской.

На скромном памятнике можно увидеть три фамилии — самой звезды, ее отца Николая и сына Дмитрия, который скончался в 2002 году. Он злоупотреблял наркотиками и умер при странных обстоятельствах.

Имя матери актрисы, Марии Вдовенко , родня на паамятнике даже не указала, но в СМИ сообщают, что женщина покоится тут же.

Интересно, что при жизни актриса жила в шикарных апартаментах на Патриарших прудах, эта жилплощадь в итоге досталась ее троюродным племянницам из Нижнего Новгорода и Самары.

Напомним, что актриса ушла из жизни в 2012 году в тяжелом положении и забвении, а в последние годы Кустинская злоупотребляла алкоголем.