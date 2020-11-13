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Могила звезды «Три плюс два» оказалась заброшена 

Диана Товсепова 4 часа назад
Могила звезды «Три плюс два» оказалась заброшена
Фото: Кадр из фильма "Три плюс два"
За расположенной на Кунцевском кладбище могилой звезды картины «Три плюс два» Натальи Кустинской, никто много лет не ухаживает. Об этом было рассказали в передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия 1».
Кадр из шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
Могила Натальи Кустинской.
При этом рядом с могилой просто лежит крест с портретом Кустинской.
На скромном памятнике можно увидеть три фамилии — самой звезды, ее отца Николая и сына Дмитрия, который скончался в 2002 году. Он злоупотреблял наркотиками и умер при странных обстоятельствах.
Имя матери актрисы, Марии Вдовенко, родня на паамятнике даже не указала, но в СМИ сообщают, что женщина покоится тут же.
Интересно, что при жизни актриса жила в шикарных апартаментах на Патриарших прудах, эта жилплощадь в итоге досталась ее троюродным племянницам из Нижнего Новгорода и Самары.
Напомним, что актриса ушла из жизни в 2012 году в тяжелом положении и забвении, а в последние годы Кустинская злоупотребляла алкоголем.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сложилась судьба актрис из фильма "Девчата".
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Женский форум
Звёзды , Андрей Малахов , Мария Вдовенко , Наталья Кустинская
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