«Настя выглядит не так, как прежде»

Стало известно об изменениях в внешности актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с тяжелой болезнью (опухоль головного мозга обнаружили у нее год назад)..

После тяжелых месяцев борьбы с болезнью ее состояние улучшилось, но ее внешность изменилась. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Друзья актрисы сообщили, что назначенное лечение принесло положительный результат. Сейчас она уже даже может выйти во двор своего дома на прогулку. Правда, делает она это в сопровождении помощников.

О ее состоянии рассказала певица Анна Калашникова

"В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива. ".

По мнению Калашниковой, звезде помогла и поддержка поклонников.

"За Настю все молились. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя — очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться: от нее исходит свет…

Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии. Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку", — рассказывает певица.

По словам Калашниковой, Заворотнюк уже строит планы по работе, но ее внешность все же сильно изменилась,:

"Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают. Никакие волнения и стрессы ей сейчас ни к чему. Настя продолжает находиться под наблюдением врачей. Они, насколько мне известно, в своих прогнозах осторожны, но динамика ее состояния их тоже радуют.