Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Но она, слава Богу, жива»: лицо Заворотнюк трудно узнать 

Диана Товсепова 4 часа назад
«Настя выглядит не так, как прежде»
Фото: РИА Новости
Стало известно об изменениях в внешности актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью (опухоль головного мозга обнаружили у нее год назад)..
После тяжелых месяцев борьбы с болезнью ее состояние улучшилось, но ее внешность изменилась. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
Друзья актрисы сообщили, что назначенное лечение принесло положительный результат. Сейчас она уже даже может выйти во двор своего дома на прогулку. Правда, делает она это в сопровождении помощников.
О ее состоянии рассказала певица Анна Калашникова:

"В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива. ".

По мнению Калашниковой, звезде помогла и поддержка поклонников.

"За Настю все молились. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя — очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться: от нее исходит свет…

Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии. Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку", — рассказывает певица.

По словам Калашниковой, Заворотнюк уже строит планы по работе, но ее внешность все же сильно изменилась,:

"Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают. Никакие волнения и стрессы ей сейчас ни к чему. Настя продолжает находиться под наблюдением врачей. Они, насколько мне известно, в своих прогнозах осторожны, но динамика ее состояния их тоже радуют.

Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Заворотнюк начала выходить на улицу.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Женский форум 7
Звёзды , Анна Калашникова , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение