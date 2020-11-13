«Настя выглядит не так, как прежде»

"В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива. ".
"За Настю все молились. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Настя — очень добрый, светлый и позитивный человек. Мне всегда нравилось с ней общаться: от нее исходит свет…
Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии. Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку", — рассказывает певица.
"Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают. Никакие волнения и стрессы ей сейчас ни к чему. Настя продолжает находиться под наблюдением врачей. Они, насколько мне известно, в своих прогнозах осторожны, но динамика ее состояния их тоже радуют.
Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей".