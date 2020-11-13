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Врач-хирург рассказал о подтяжках Пугачевой 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Врач-хирург рассказал о подтяжках Пугачевой
Фото: Экспресс газета
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с возрастом начинает выглядеть только лучше. За последние годы артистка сильно похудела, а также, как утверждают наблюдательные поклонники, сделала несколько пластических операций. И хотя сама певица свои изменения во внешности не комментирует, но опытные хирурги невооруженным глазом видят, какие именно процедуры делала Алла для того, чтобы сохранить молодость.
Пластический хирург Анастасия Борисенко внимательно рассмотрела фотографии Пугачевой и рассказала, что за последние несколько лет певица точно делала подтяжку лица. Напомним, что в возрасте 40 лет у Пугачевой начались первые проблемы с внешностью. У артистки были серьезные колебания в весе, из-за чего в итоге ее кожа на лице перестала быть эластичной, а овал лица испортился. Якобы именно поэтому Пугачева и решилась на пластику.
По словам хирурга, Алла Борисовна как минимум делала подтяжку лица, а также удаляла лишнюю кожу с век. Не так давно Пугачева еще и приподняла брови.

«Несмотря на свой возраст, выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица»,

— считает пластический хирург, пишет портал «Дни.ру».
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Звёзды , Алла Пугачева
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