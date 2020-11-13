«У вас СПИД»: Тутта Ларсен о своих диагнозах

Телеведущая Тутта Ларсен 20 лет назад пережила крайне мрачный период.

Так, она прожила восемь лет в браке с гитаристом Максимом Галстьяном, пока не узнала о том, что он ей изменяет. Причем случилось это, когда девушка была на большом сроке беременности.

По ее словам, муж даже приводил любовницу в дом. Такое предательство разбило девушку и сильно ударило по ее здоровью. Позже она узнала, что у ребенка развилась патология сердца. Звезде пришлось сделать аборт.

"Ребенок был не жилец. Несовместимость с жизнью, порок сердца… Диагноз был поставлен еще в утробе, и это являлось показанием для прерывания беременности. На самом деле, если бы я знала, то, что знаю сейчас, то доносила бы, родила, попрощалась и похоронила", — делится Ларсен.

Из-за стресса у нее самой начались проблемы со здоровьем.

"У меня из-за того, что не было возможности попрощаться, и естественный процесс беременности был грубо нарушен, поехало вообще все: и психика, и физика. Мне что только не ставили, даже иммунодефицит. Врачи говорили: "Да, у вас ВИЧ!". Я говорю: "Где? Анализы же чистые" А мне: "Ну по клинической картине у вас СПИД. Вы умираете, у вас отказывают все системы в организме". В такой ситуации очень важно было найти причину жить.

Я лежала дома тихо уходя. Вообще не понимала, зачем продолжать все это… От меня отказались все больницы. Это были первые два месяца после родов. Потом я лежала четыре месяца в клинике, где меня уже из сепсиса вытащили врачи", — рассказывает Тутта.

При этом телеведущая рассказывает, что тогда ей помогла вера и любовь к жизни.

"У меня очень четко выстроились ценности после всей этой истории. Я стала безумно ценить жизнь. Когда меня спрашивают: "У вас бывают уныние, депрессия?", — отвечаю, что нет. Я могу там покукситься полчаса, но знаю, что такое быть на грани жизни и смерти. Никогда не предам самостоятельно жизнь. Не буду себя отравлять наркотиками, алкоголем. Не буду подвергать жизнь риску, совершать безумных поступков и уж никогда не буду жалеть о том, что я живу, как бы ни было фигово".

Сейчас звезда счастливо замужем за Валерием Колосковым и воспитывает троих детей.