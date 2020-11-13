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Как выглядит дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Американской актрисе Деми Мур в ноябре исполнилось 58 лет. В 1987-2000 годы звезда фильма "Стриптиз" была замужем за Брюсом Уиллисом. В браке у них родились три дочери: Румер, Скаут и Таллула. "Рамблер" собрал галерею фото старшей из них.
Румер Уиллис 32 года. Она, как и звездная мама, — актриса. Сниматься в кино Румер начала еще в детстве. В 1995 году, будучи семилетним ребенком, она сыграла в фильме "Тогда и сейчас". Вместе с Деми Мур девочка приняла участие в съемках "Стриптиза". Она сыграла дочь главной героини.
Одна из последних картин, где снялась Румер Уиллис, — "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Там актрисе досталась роль Джоанны Петтет.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Звёзды , Фото , Квентин Тарантино , Мур Деми , Брюс Уиллис , Румер Уиллис , Джоанна Петтет
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