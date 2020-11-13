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Отчаянный фотошоп: 20 снимков звезд, где они на себя не похожи 

BigPicture.ru 3 часа назад
Убрать морщинки, заретушировать вены или чуть выровнять кожу: мы все понимаем, глянец есть глянец. Но всему есть предел!

Кейт Уинслет

Актриса не раз говорила, что не будет делать пластику и инъекции, не будет сидеть на диете и истязать себя тренировками, так как поддерживает идею естественного старения.
Не очень понятно, зачем ее фото для обложки подверглось столь очевидной ретуши… Кейт отлично выглядит в жизни (даже на снимках папарацци!).

Кортни Кардашьян

После рождения сына Мейсона Кортни выложила к себе в «Инстаграм» фото, где держит малыша на руках. На фото ему всего 7 дней!
Естественно, Кортни не могла похудеть за столь короткий период после родов, однако для обложки журнала ее изображение отфотошопили так, словно она вообще не была беременна. Зачем? Непонятно.

Бритни Спирс

Бритни сама выложила в сеть неотретушированные фото со съемок рекламной кампании, чтобы развеять миф о идеальных телах.

«На самом деле я выгляжу как обычный человек, это для рекламных постеров специалисты обработали фото, они даже убрали тату!» — написала звезда.

Ким Кардашьян

Журнал Complex опростоволосился случайно: вместо отретушированного фото сопроводил статью о Ким реальными снимками.
Спустя несколько часов фото заменили и разгорелся скандал. Вмешалась даже сама Ким:

«Я настаиваю на реальных фотографиях. У меня полные бедра и есть целлюлит. И мне нечего стыдиться», — заявила она.

Аврил Лавин

Рука певицы исчезает за ее волосами… Ой! Настолько тонкая?
Нет, как выяснилось, изначально Аврил стоит, поставив руки на талию и разведя локти в стороны, просто для лучшего прочтения заголовков на обложке руку решили сместить. Получилось то, что получилось…

Бейонсе

Певица по праву гордится своими аппетитными формами
Совершенно неясно, зачем с помощью фотошопа ей «нарисовали» такой промежуток между бедрами.

Леди Гага

На обложке журнала мы видим одну Леди Гагу, а на видео, которое одновременно появилось на сайте издания, совершенно другую.
И как такое могло случиться?

Принц Джордж

Когда Джордж был еще маленьким, в одном журнале решили, что с серыми глазами он будет еще красивее, поэтому поменяли ему цвет.
Реакция королевского двора осталась неизвестной…

Кейт Мидллтон

Маме принца тоже досталось: вытравливая изображение Уильяма Кембриджского с фотографии, ретушеры заодно уменьшили талию герцогини!
Журналу пришлось публично извиняться перед звездой за неудачный фотошоп.

Дженнифер Лоуренс

Осталось загадкой, чем не устроило оригинальное фото редакцию журнала.
После появления в сети настоящего снимка Дженнифер поклонники возмутились: зачем их любимицу так перекроили, что ее просто не узнать? Мы тоже не понимаем.

Мэрайя Кэри

А вот тут некого винить: «добро» на ретушь снимка дала сама певица.
Мэрайя, мы любим тебя такой, какая ты есть!

Кристен Стюарт

Отгадай загадку: куда исчезла левая рука Кристен?

Ферджи

Поклонники певицы обратили внимание на то, что ноги Ферджи разной толщины.
А мы и не заметили…

Эшли Симпсон

Поверьте, это правда. На фото слева и на обложке — одна и та же девушка.
Хочется плакать! Ну зачем редакция журнала сделала так?

Деми Мур

Таблоиды писали, будто это тело не Деми, а просто ее голову «прифотошопили» к модели, участвовавшей в показе в данном наряде.
Еще и с бедром беда!

Гвинет Пэлтроу

Такой видят звезду редакторы.
Неожиданно, правда?

Сара-Джессика Паркер

Это не Сара, это кибермонстр какой-то!
Еще один пример неудачного фотошопа в журналах.

Тина Фей

Пятилетнюю Тину полоснул ножом по щеке злоумышленник. Актриса намеренно не маскирует шрам, считая его частью своей индивидуальности.
Однако ретушеров это не остановило — они выровняли кожу Тины до безупречного кукольного состояния.

Керри Вашингтон

Керри, это точно ты?

Зоуи Дешанель

Высший пилотаж для ретушера: легким движением руки Зоуи превращается в Джареда Лето?!
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Звёзды , Фото , Мэрайя Кэри , Кристен Стюарт , Тина Фей , Дженнифер Лоуренс , Зоуи Дешанель , Бритни Спирс , Гвинет Пэлтроу , Мур Деми , Эшли Симпсон , Кейт Уинслет , Кортни Кардашьян , Стефани Джерманотта , КИМ КАРДАШЬЯН , Аврил Лавин
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