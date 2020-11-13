Убрать морщинки, заретушировать вены или чуть выровнять кожу: мы все понимаем, глянец есть глянец. Но всему есть предел!
Актриса не раз говорила, что не будет делать пластику и инъекции, не будет сидеть на диете и истязать себя тренировками, так как поддерживает идею естественного старения.
Не очень понятно, зачем ее фото для обложки подверглось столь очевидной ретуши… Кейт отлично выглядит в жизни (даже на снимках папарацци!).
После рождения сына Мейсона Кортни выложила к себе в «Инстаграм» фото, где держит малыша на руках. На фото ему всего 7 дней!
Естественно, Кортни не могла похудеть за столь короткий период после родов, однако для обложки журнала ее изображение отфотошопили так, словно она вообще не была беременна. Зачем? Непонятно.
Бритни сама выложила в сеть неотретушированные фото со съемок рекламной кампании, чтобы развеять миф о идеальных телах.
«На самом деле я выгляжу как обычный человек, это для рекламных постеров специалисты обработали фото, они даже убрали тату!» — написала звезда.
Журнал Complex опростоволосился случайно: вместо отретушированного фото сопроводил статью о Ким реальными снимками.
Спустя несколько часов фото заменили и разгорелся скандал. Вмешалась даже сама Ким:
«Я настаиваю на реальных фотографиях. У меня полные бедра и есть целлюлит. И мне нечего стыдиться», — заявила она.
Рука певицы исчезает за ее волосами… Ой! Настолько тонкая?
Нет, как выяснилось, изначально Аврил стоит, поставив руки на талию и разведя локти в стороны, просто для лучшего прочтения заголовков на обложке руку решили сместить. Получилось то, что получилось…
Бейонсе
Певица по праву гордится своими аппетитными формами
Совершенно неясно, зачем с помощью фотошопа ей «нарисовали» такой промежуток между бедрами.
На обложке журнала мы видим одну Леди Гагу, а на видео, которое одновременно появилось на сайте издания, совершенно другую.
И как такое могло случиться?
Принц Джордж
Когда Джордж был еще маленьким, в одном журнале решили, что с серыми глазами он будет еще красивее, поэтому поменяли ему цвет.
Реакция королевского двора осталась неизвестной…
Кейт Мидллтон
Маме принца тоже досталось: вытравливая изображение Уильяма Кембриджского с фотографии, ретушеры заодно уменьшили талию герцогини!
Журналу пришлось публично извиняться перед звездой за неудачный фотошоп.
Осталось загадкой, чем не устроило оригинальное фото редакцию журнала.
После появления в сети настоящего снимка Дженнифер поклонники возмутились: зачем их любимицу так перекроили, что ее просто не узнать? Мы тоже не понимаем.
А вот тут некого винить: «добро» на ретушь снимка дала сама певица.
Мэрайя, мы любим тебя такой, какая ты есть!
Отгадай загадку: куда исчезла левая рука Кристен?
Ферджи
Поклонники певицы обратили внимание на то, что ноги Ферджи разной толщины.
А мы и не заметили…
Поверьте, это правда. На фото слева и на обложке — одна и та же девушка.
Хочется плакать! Ну зачем редакция журнала сделала так?
Таблоиды писали, будто это тело не Деми, а просто ее голову «прифотошопили» к модели, участвовавшей в показе в данном наряде.
Еще и с бедром беда!
Такой видят звезду редакторы.
Неожиданно, правда?
Сара-Джессика Паркер
Это не Сара, это кибермонстр какой-то!
Еще один пример неудачного фотошопа в журналах.
Пятилетнюю Тину полоснул ножом по щеке злоумышленник. Актриса намеренно не маскирует шрам, считая его частью своей индивидуальности.
Однако ретушеров это не остановило — они выровняли кожу Тины до безупречного кукольного состояния.
Керри Вашингтон
Керри, это точно ты?
Высший пилотаж для ретушера: легким движением руки Зоуи превращается в Джареда Лето?!