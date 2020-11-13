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Убрать морщинки, заретушировать вены или чуть выровнять кожу: мы все понимаем, глянец есть глянец. Но всему есть предел!

Актриса не раз говорила, что не будет делать пластику и инъекции, не будет сидеть на диете и истязать себя тренировками, так как поддерживает идею естественного старения.

Не очень понятно, зачем ее фото для обложки подверглось столь очевидной ретуши… Кейт отлично выглядит в жизни (даже на снимках папарацци!).

После рождения сына Мейсона Кортни выложила к себе в «Инстаграм» фото, где держит малыша на руках. На фото ему всего 7 дней!

Естественно, Кортни не могла похудеть за столь короткий период после родов, однако для обложки журнала ее изображение отфотошопили так, словно она вообще не была беременна. Зачем? Непонятно.

Бритни сама выложила в сеть неотретушированные фото со съемок рекламной кампании, чтобы развеять миф о идеальных телах.

«На самом деле я выгляжу как обычный человек, это для рекламных постеров специалисты обработали фото, они даже убрали тату!» — написала звезда.

Журнал Complex опростоволосился случайно: вместо отретушированного фото сопроводил статью о Ким реальными снимками.

Спустя несколько часов фото заменили и разгорелся скандал. Вмешалась даже сама Ким:

«Я настаиваю на реальных фотографиях. У меня полные бедра и есть целлюлит. И мне нечего стыдиться», — заявила она.

Рука певицы исчезает за ее волосами… Ой! Настолько тонкая?

Нет, как выяснилось, изначально Аврил стоит, поставив руки на талию и разведя локти в стороны, просто для лучшего прочтения заголовков на обложке руку решили сместить. Получилось то, что получилось…

Бейонсе

Певица по праву гордится своими аппетитными формами

Совершенно неясно, зачем с помощью фотошопа ей «нарисовали» такой промежуток между бедрами.

На обложке журнала мы видим одну Леди Гагу, а на видео, которое одновременно появилось на сайте издания, совершенно другую.

И как такое могло случиться?

Принц Джордж

Когда Джордж был еще маленьким, в одном журнале решили, что с серыми глазами он будет еще красивее, поэтому поменяли ему цвет.

Реакция королевского двора осталась неизвестной…

Кейт Мидллтон

Маме принца тоже досталось: вытравливая изображение Уильяма Кембриджского с фотографии, ретушеры заодно уменьшили талию герцогини!

Журналу пришлось публично извиняться перед звездой за неудачный фотошоп.

Осталось загадкой, чем не устроило оригинальное фото редакцию журнала.

После появления в сети настоящего снимка Дженнифер поклонники возмутились: зачем их любимицу так перекроили, что ее просто не узнать? Мы тоже не понимаем.

А вот тут некого винить: «добро» на ретушь снимка дала сама певица.

Мэрайя, мы любим тебя такой, какая ты есть!

Отгадай загадку: куда исчезла левая рука Кристен?

Ферджи

Поклонники певицы обратили внимание на то, что ноги Ферджи разной толщины.

А мы и не заметили…

Поверьте, это правда. На фото слева и на обложке — одна и та же девушка.

Хочется плакать! Ну зачем редакция журнала сделала так?

Таблоиды писали, будто это тело не Деми, а просто ее голову «прифотошопили» к модели, участвовавшей в показе в данном наряде.

Еще и с бедром беда!

Такой видят звезду редакторы.

Неожиданно, правда?

Сара-Джессика Паркер

Это не Сара, это кибермонстр какой-то!

Еще один пример неудачного фотошопа в журналах.

Пятилетнюю Тину полоснул ножом по щеке злоумышленник. Актриса намеренно не маскирует шрам, считая его частью своей индивидуальности.

Однако ретушеров это не остановило — они выровняли кожу Тины до безупречного кукольного состояния.

Керри Вашингтон

Керри, это точно ты?

Высший пилотаж для ретушера: легким движением руки Зоуи превращается в Джареда Лето?!