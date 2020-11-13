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Племянница Баталова прокомментировала ситуацию с Дрожжиной и Цивиным 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Ардова высказалась о наследстве Баталова
Фото: Александр Васильев/КП
Недавно адвокат семьи Баталовых Павел Астахов рассказал, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Дрожжинойи ее супруга Михаила Цивина близится к логическому завершению.
Предполагается, что скоро следствие вынесет обвинительное заключение, после чего его передадут в прокуратуру на утверждение. А уже затем дело Цивина и Дрожжиной, обвиненных в присвоении имущества Алексея Баталова, окажется в суде. А что думает об этом инциденте близкая родственница актера?
Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ситуацию актрису Анну Ардову («Женская лига», «Одна за всех») — племянницу Алексея Баталова.

«Это ужасно — обманывать пожилую вдову и человека с ограниченными возможностями, к которым относится Мария. В любом случае мошенничество — это омерзительно», — пояснила Анна.

— Вы поддерживаете вдову Алексея Баталова Гитану Аркадьевну и ее дочь Марию?
— Да, конечно, я поддерживаю семью дяди. Когда я им позвонила, они уже не нуждались в юридической помощи. Адвокат у Гитаны Аркадьевны и Марии уже был. Когда я узнала об этом вопиющем случае, я находилась на съемочной площадке. И мне позвонили с Первого канала, чтобы я прокомментировала этот инцидент. А я же в тот момент ничего не знала. И когда я по телефону предложила свою помощь, у них уже все было.
— А вы были знакомы с Натальей Дрожжиной? Все-таки в актерской среде многие друг друга знают.
— О Наталье Дрожжиной до этого момента я ничего не знала. С такой актрисой я не знакома.
Teleprogramma.pro обещает следить за развитием ситуации.
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Звёзды , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Павел Астахов , Анна Ардова , Генпрокуратура РФ
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