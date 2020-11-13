Ардова высказалась о наследстве Баталова

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Актриса Анна Ардова рассказала, что она думает об инциденте с похищенным наследством своего дяди. Комментарий у артистки взяла Teleprogramma.pro.

Адвокат семьи Баталовых Павел Астахов рассказал, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Дрожжиной

и ее супруга Михаила Цивина близится к логическому завершению.

Предположительно будет вынесено обвинительное заключение, после чего его передадут в прокуратуру на утверждение. А затем дело Цивина и Дрожжиной, обвиненных в присвоении имущества Алексея Баталова , окажется в суде.

Актриса Анна Ардовала дала комментарий на этот счет:

«Это ужасно — обманывать пожилую вдову и человека с ограниченными возможностями, к которым относится Мария. В любом случае мошенничество — это омерзительно».