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Актриса Анна Ардова высказалась о наследстве Баталова 

Мария Грибова 1 час назад
Ардова высказалась о наследстве Баталова
Фото: РИА Новости
Актриса Анна Ардова рассказала, что она думает об инциденте с похищенным наследством своего дяди. Комментарий у артистки взяла Teleprogramma.pro.
Адвокат семьи Баталовых Павел Астахов рассказал, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Дрожжиной
и ее супруга Михаила Цивина близится к логическому завершению.
Предположительно будет вынесено обвинительное заключение, после чего его передадут в прокуратуру на утверждение. А затем дело Цивина и Дрожжиной, обвиненных в присвоении имущества Алексея Баталова, окажется в суде.
Актриса Анна Ардовала дала комментарий на этот счет:
«Это ужасно — обманывать пожилую вдову и человека с ограниченными возможностями, к которым относится Мария. В любом случае мошенничество — это омерзительно».
Ранее «Рамблер» писал о том, что сын Зверева подает на него в суд.
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Звёзды , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Павел Астахов , Анна Ардова , Генпрокуратура РФ
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