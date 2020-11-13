Ардова высказалась о наследстве Баталова

Актриса Анна Ардова рассказала, что она думает об инциденте с похищенным наследством своего дяди. Комментарий у артистки взяла Teleprogramma.pro.
Адвокат семьи Баталовых Павел Астахов рассказал, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Дрожжиной
и ее супруга Михаила Цивина близится к логическому завершению.
Предположительно будет вынесено обвинительное заключение, после чего его передадут в прокуратуру на утверждение. А затем дело Цивина и Дрожжиной, обвиненных в присвоении имущества Алексея Баталова, окажется в суде.
Актриса Анна Ардовала дала комментарий на этот счет:
«Это ужасно — обманывать пожилую вдову и человека с ограниченными возможностями, к которым относится Мария. В любом случае мошенничество — это омерзительно».
Ранее «Рамблер» писал о том, что сын Зверева подает на него в суд.