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«Бал во время чумы»: Максим Галкин жестко высказался о светском вечере «Человек года» 

Teleprogramma.pro и ещё 3 4 часа назад
Галкин жестко высказался о церемонии «Человек года»
Фото: Global Look Press
Накануне в столице состоялось одно из главных светских событий — церемония вручения премии журнала GQ «Человек года-2020». Мероприятие посетили многие отечественные селебрити — Филипп Киркоров, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Анна Седокова с супругом Янисом Тиммой, Альбина Джанабаева, Милош Бикович и многие звезды.
В Сети до сих пор обсуждают неоднозначные итоги премии. Напомним, что открытием года стал 18-летний тиктокер Даня Милохин, а лучшим музыкантом назван рэпер Моргенштерн. В главной же номинации «Человек года» победителями были объявлены российские врачи.
Не обошел вниманием прошедший светский раут и Максим Галкин. Только шоумен не был замечен в числе гостей. А высказался на просторах Instagram, негодуя от того, что подобные мероприятия сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом, просто неуместны.

«Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!», — отреагировал Галкин.

Шоумен высказался о том, что на месте организаторов этой «ярмарки тщеславия» учел бы обязательно ситуацию с пандемией и подобрал бы более уместный дресс-код взамен вечерних платьев и смокингов.
«Переодел бы всех в защиту, по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид и наградил бы только медиков», — высказался муж Аллы Пугачевой.
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Звёзды , Альбина Джанабаева , Филипп Киркоров , Константин Богомолов , Анна Седокова , Ксения Собчак , Янис Тимма , Максим Галкин , Милош Бикович , Алла Пугачева
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