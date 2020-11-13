Галкин жестко высказался о церемонии «Человек года»

В Сети до сих пор обсуждают неоднозначные итоги премии. Напомним, что открытием года стал 18-летний тиктокер Даня Милохин, а лучшим музыкантом назван рэпер Моргенштерн. В главной же номинации «Человек года» победителями были объявлены российские врачи.

Не обошел вниманием прошедший светский раут и Максим Галкин . Только шоумен не был замечен в числе гостей. А высказался на просторах Instagram, негодуя от того, что подобные мероприятия сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом, просто неуместны.

«Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!», — отреагировал Галкин.

Шоумен высказался о том, что на месте организаторов этой «ярмарки тщеславия» учел бы обязательно ситуацию с пандемией и подобрал бы более уместный дресс-код взамен вечерних платьев и смокингов.