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«Состояние, близкое к переходу»: Елена Ксенофонтова призналась, что тяжело больна 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Звезда «Отеля „Элеон“ призналась, что тяжело больна
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда сериала «Отель „Элеон“ Елена Ксенофонтова сделала заявление о тяжелой болезни. 47-летняя артистка призналась, что ей плохо уже неделю, а врачи до сих пор не могут поставить своей пациентке точный диагноз. Все симптомы говорят о том, что Елена Ксенофонтова заразилась ковидом, но между тем, тест на вирус дал отрицательный результат.

»Болею. Жестко. Неделю уже. Тест отрицательный. Но состояние близкое к переходу», — написала звезда на своей страничке в Instagram.

Елена Ксенофонтова обратилась с просьбой к своим многочисленным поклонникам помочь ей так, как каждый посчитает нужным — прочитать молитву или просто вспомнить о ней добрым словом. Актриса считает, что мысли материальны, и их сила обязательно поможет ей поскорее оправиться от болезни.
Стоит отметить, что в последнее время у знаменитостей явно наметился тренд на открытость в части разговоров о своем здоровье. Звезды не скрывают, что больны ковидом или перенесли его.
Так, недавно стало известно, врачи спасли жизнь заболевшей коронавирусом солистке группы «Винтаж» Анне Плетневой.
А сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вылечить от ковида продюсера Виктора Дробыша и шоумена Сергея Светлакова. Оба были госпитализированы на этой неделе.
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Звёзды , Анна Плетнева , Сергей Светлаков , Елена Ксенофонтова , Виктор Дробыш
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