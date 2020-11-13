Звезда «Отеля „Элеон“ призналась, что тяжело больна

Звезда сериала «Отель „Элеон“ Елена Ксенофонтова сделала заявление о тяжелой болезни. 47-летняя артистка призналась, что ей плохо уже неделю, а врачи до сих пор не могут поставить своей пациентке точный диагноз. Все симптомы говорят о том, что Елена Ксенофонтова заразилась ковидом, но между тем, тест на вирус дал отрицательный результат.

»Болею. Жестко. Неделю уже. Тест отрицательный. Но состояние близкое к переходу», — написала звезда на своей страничке в Instagram.

Елена Ксенофонтова обратилась с просьбой к своим многочисленным поклонникам помочь ей так, как каждый посчитает нужным — прочитать молитву или просто вспомнить о ней добрым словом. Актриса считает, что мысли материальны, и их сила обязательно поможет ей поскорее оправиться от болезни.

Стоит отметить, что в последнее время у знаменитостей явно наметился тренд на открытость в части разговоров о своем здоровье. Звезды не скрывают, что больны ковидом или перенесли его.

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