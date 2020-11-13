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Звезда «Отеля „Элеон“ призналась, что тяжело больна 

Мария Грибова 3 часа назад
Звезда «Отеля „Элеон“ призналась, что тяжело больна
Фото: РИА Новости
Звезда сериала «Отель „Элеон“ Елена Ксенофонтова сделала заявление о том, что она тяжело больна. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Актриса поделилась, что чувствует себя плохо уже неделю, а врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз, хотя симптомы указывают на коронавирус:

»Болею. Жестко. Неделю уже. Тест отрицательный. Но состояние близкое к переходу».

Елена попросила своих подписчиков помочь ей — прочитать молитву или вспомнить о ней добрым словом. По ее мнению, мысли материальны, и их сила способна оказать помощь.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Дробыш рассказал о лечении от коронавируса.
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Звёзды , Елена Ксенофонтова
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