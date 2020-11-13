Звезда «Отеля „Элеон“ призналась, что тяжело больна 

Звезда сериала «Отель „Элеон“ Елена Ксенофонтова сделала заявление о том, что она тяжело больна. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Актриса поделилась, что чувствует себя плохо уже неделю, а врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз, хотя симптомы указывают на коронавирус:

»Болею. Жестко. Неделю уже. Тест отрицательный. Но состояние близкое к переходу».

Елена попросила своих подписчиков помочь ей — прочитать молитву или вспомнить о ней добрым словом. По ее мнению, мысли материальны, и их сила способна оказать помощь.