Как изменились гонорары наших звезд со времен СССР

В советские времена считалось, что звезды эстрады гребут деньги лопатой. Но так ли это было на самом деле? Считать чужие деньги нехорошо, но очень интересно, поэтому мы выяснили, сколько получали самые популярные артисты в СССР и что они имеют от своей деятельности сегодня.

Три «левела» популярности

В Советском Союзе эстрадных исполнителей делили на три категории. Низшая категория артистов получала за концерт 3 рубля, вторая категория — 5 рублей, а первая — от 13 до 19 рублей. Особой кастой были народные артисты — этим людям выплачивали сразу по несколько ставок, поэтому титул «народного» был целью почти каждого.

Для исполнителей народных песен действовали другие оклады. Например, Людмила Зыкина в начале 80-х получала за одно выступление 33 рубля, при том, что средняя ежемесячная зарплата в стране составляла 174 рубля. А Эдита Пьеха зарабатывала всего 19 рублей за концерт, но особо не жаловалась — легенда советской эстрады могла дать до 30 концертов в месяц!

Впрочем, Эдита Станиславовна как-то в одном интервью уточнила, что начинала свою карьеру в 1957 году со ставки 3 рубля.

Перестройка, грянувшая в конце 80-х поставила страну на рыночные рельсы. Ставки отменили и цены на выступления стали договорными. В конце 80-х Пьехе платили за концерт 100 рублей, а всего через пару лет, в начале 90-х, уже по 2−3 тысячи рублей. При средней месячной зарплате в стране 303 рубля это было очень солидно.

Мегазвезда Алла Борисовна Пугачева в 1991—1993 годах могла за один концерт получить 15 тысяч рублей, в то время как рядовой гражданин России зарплату в 1 000 рублей считал уже неплохой. Заработок звезд мог существенно различаться, в зависимости от количества проданных билетов.

Существовала целая система распределения дохода от концерта. С каждого места в зале 1 рубль уходил государству в виде налога, 1 рубль получали организаторы и 1 рубль оставался артистам. Поэтому артисту, чтобы получить 15 тысяч за одно выступление, нужно было собрать 15-ти тысячный зал. В больших городах артисты могли дать 2 концерта — желающих увидеть Пугачеву, Ротару или группу «На-На» всегда хватало.

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В наши дни основной доход артистам приносят корпоративы, а на выступлениях в залах они зарабатывают в 2−3 раза меньше. Чтобы пригласить на юбилей компании или новогоднюю вечеринку Аллу Пугачеву, придется выложить 15−20 млн рублей, а «заказать» Филиппа Киркорова можно за 5−7 млн рублей.

Рок на кухне

С рок-музыкантами в СССР все обстояло совсем иначе. Их музыка не приветствовалась, поэтому они выступали на квартирниках — неофициальных концертах, которые проводились в обычных городских квартирах или на дачах. На выступления «Аквариума», «Зоопарка», «Кино» и «Алисы» организаторы продавали билеты и отдельно собирали деньги на выпивку и закуску

Спиртное и еда выполняли сразу две важные функции — служили угощением музыкантам и гостям неформальной вечеринки и одновременно создавали всем присутствующим алиби. Нередко соседи или просто недоброжелатели вызывали милицию и тогда участники квартирника, демонстрируя накрытый стол, говорили правоохранителям, что празднуют чей-то день рождения. Иначе было нельзя, ведь за участие в нелегальном концерте можно было получить срок за незаконное предпринимательство.

Билет на квартирник стоит 5 рублей, а на застолье каждый давал столько, сколько может. Так как в квартире много людей разместиться не могло, гонорар исполнителей редко превышал 50 рублей. Конечно, если сравнивать с Пугачевой или Пьехой, то это очень мало, но стоит вспомнить, что в 1986 году средняя зарплата по стране была всего 206 рублей.

Среди рокеров были и исключения. Группу «Машина времени» никто особо не притеснял, и ребята могли дать официальный концерт даже во Дворцах культуры и концертных залах средней величины. При этом команда Андрея Макаревича должна была согласовывать свой репертуар с комиссией и, конечно, платить официальные налоги.

В самом конце 80-х годов все изменилось. Рок-музыканты получили возможность давать концерты на больших площадках и петь все, что им вздумается. Материальное положение рокеров заметно улучшилось, например, Андрей Макаревич в 1989 году приобрел за 70 тыс. рублей пригнанную из Японии «Хонду» с правым рулем, разумеется, подержанную. Это была неслыханная роскошь, так как «Волга» прямо с конвейера завода стоила 15−20 тысяч.

Самые-самые тогда и сейчас

Продюсеры популярных исполнителей тем более не жаловались на судьбу. Андрей Разин , раскручивавший группу «Ласковый май», с 1987 по 1991-й заработал на концертах подопечных 32 млн рублей. В 1989 году за один концерт коллектива платили 2−3 тыс. рублей. Многие помнят, что в то время по стране ездили сразу несколько составов «Ласкового мая», поэтому деньги Разин «косил» очень эффективно.

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В российском Forbes недавно появился рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд. Оценивались гонорары, полученные за год — с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 года. Оказывается, самым успешным оказался Сергей Шнуров . Его доходы составили $ 8,8 млн (683 млн рублей) На втором месте оказался Егор Крид с его $ 6,9 млн (535 млн рублей), а на третьем — Дима Билан , получивший немного меньше — «всего» $ 6,8 млн (526 млн рублей).