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Модный казус: звезды, которые оделись одинаково 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 3 часа назад
Как говорится, не бывает двух красивых подруг: одна всегда выглядит хуже. Даже если они оделись одинаково.
Вкусовые предпочтения могут совпасть и вот, две знаменитости радуют публику абсолютно идентичными нарядами. Здесь итог зависит только от реакции прессы и фанатов, ведь именно они в итоге определяют, кому повезло с выбором образа больше.
Взгляните на одинаково одетых звезд и попробуйте решить, кому идет больше? Более того, можно почувствовать себя стилистом и проанализировать ситуацию. Это наглядный пример, что цветотип и фигура важны — одна и та же вещь может либо убить вас, либо сделать центром внимания.
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