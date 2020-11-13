Модный казус: звезды, которые оделись одинаково 

Как говорится, не бывает двух красивых подруг: одна всегда выглядит хуже. Даже если они оделись одинаково.

Вкусовые предпочтения могут совпасть и вот, две знаменитости радуют публику абсолютно идентичными нарядами. Здесь итог зависит только от реакции прессы и фанатов, ведь именно они в итоге определяют, кому повезло с выбором образа больше.

Взгляните на одинаково одетых звезд и попробуйте решить, кому идет больше? Более того, можно почувствовать себя стилистом и проанализировать ситуацию. Это наглядный пример, что цветотип и фигура важны — одна и та же вещь может либо убить вас, либо сделать центром внимания.