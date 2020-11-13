Галкин жестко высказался о церемонии «Человек года» 

12 ноября в Москве состоялось одно из главных светских событий — церемония вручения премии журнала GQ «Человек года-2020». Мероприятие посетили многие отечественные знаменитости, среди которых были Филипп Киркоров, Анна Седокова, Милош Бикович и многие другие. Максим Галкин не был замечен среди гостей, но высказал свою точку зрения о мероприятии на своей странице в Instagram.
Шоумен обвинил организаторов в том, что они не учли ситуацию с пандемией коронавируса:
«Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!»
Галкин также высказался о дресс-коде мероприятия:
«Переодел бы всех в защиту, по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид и наградил бы только медиков».
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