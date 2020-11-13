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Бывший муж Пугачевой рассказал о болезни Ротару 

Слово и Дело 1 час назад
Бывший муж Пугачевой рассказал о болезни Ротару
Фото: Слово и Дело
Известный российский режиссер Александр Стефанович рассказал, что всенародно любимая «хуторянка» всю жизнь страдает от заболевания легких. Об этом он узнал, когда снимал картину «Душа», в которой главную роль должна была играть Алла Пугачева (на тот момент супруга режиссера), но из-за развода роль была отдана Софии Ротару. Оказалось, что реальная жизнь певицы и ее персонажа были очень похожи.

«Когда-то я снял фильм "Душа" в главной роли с Софией Ротару — там она не только пела песни, а играла практически саму себя. В сценарий была вплетена история самой Ротару: у нее болезнь легких, и всю жизнь она с ней борется»,

— рассказал режиссер в интервью РИА ФАН.
Александр Стефанович снял несколько популярных музыкальных фильмов, среди которых «Душа» и «Начни сначала». В беседе с журналистами режиссер рассказал, что сейчас повторить успех советского мюзикла мог бы подобный фильм про рэперов. Однако снимать бы такое кино он не стал.
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Звёзды , София Ротару , Алла Пугачева , РИА ФАН
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