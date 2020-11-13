На слуху: раскрыта правда о состоянии Заворотнюк 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что в зрелом возрасте можно влюбиться и найти себе мужчину. Она поделилась, что согласно некоторым исследованиям интимные отношения после 50 лет хороши не только качеством, но и количеством.

Актриса Анна Ардова рассказала, что она думает об инциденте с похищенным наследством своего дяди.

Адвокат семьи Баталовых Павел Астахов рассказал, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Дрожжиной

и ее супруга Михаила Цивина близится к логическому завершению.

Стало известно об изменениях в внешности актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью (опухоль головного мозга обнаружили у нее год назад)..

После тяжелых месяцев борьбы с болезнью ее состояние улучшилось, но ее внешность изменилась.

Известный стилист Сергей Зверев уже давно не общается с сыном, который переехал в провинцию и женился на девушке, неугодной отцу.

Стилист утверждал, что жена его сына использует его ради своей выгоды, но эти обвинения настолько возмутили девушку, что она решила отстаивать свою репутацию в суде.

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