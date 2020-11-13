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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: раскрыта правда о состоянии Заворотнюк 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: раскрыта правда о состоянии Заворотнюк
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Какой там секс, не стыдно вам?»

Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что в зрелом возрасте можно влюбиться и найти себе мужчину. Она поделилась, что согласно некоторым исследованиям интимные отношения после 50 лет хороши не только качеством, но и количеством.
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Ардова высказалась о наследстве Баталова

Актриса Анна Ардова рассказала, что она думает об инциденте с похищенным наследством своего дяди.
Адвокат семьи Баталовых Павел Астахов рассказал, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Дрожжиной
и ее супруга Михаила Цивина близится к логическому завершению.
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Раскрыта правда о состоянии Заворотнюк

Стало известно об изменениях в внешности актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью (опухоль головного мозга обнаружили у нее год назад)..
После тяжелых месяцев борьбы с болезнью ее состояние улучшилось, но ее внешность изменилась.
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Сын Зверева подает на него в суд

Известный стилист Сергей Зверев уже давно не общается с сыном, который переехал в провинцию и женился на девушке, неугодной отцу.
Стилист утверждал, что жена его сына использует его ради своей выгоды, но эти обвинения настолько возмутили девушку, что она решила отстаивать свою репутацию в суде.
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Как выглядит дочь бывшей "татушки" Юли Волковой

@official_juliavolkova
Бывшая солистка знаменитой группы «Тату» Юля Волкова родила дочь довольно рано, в 19 лет от своего телохранителя Павла Сидорова. В этом году Виктория отметила свой 16 день рождения.
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Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Женский форум 1
Звёзды , Михаил Цивин , Сергей Зверев , Анастасия Заворотнюк , Роза Сябитова , Павел Астахов , Павел Сидоров , Анна Ардова , РИА Новости
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