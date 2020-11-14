Снимки Ирины Шейк в трусиках появились в Сети 

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В пятницу, 13-го, 34-летняя российская супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников откровенными снимками, на которых она предстает в трусиках. Горячие фотографии были опубликованы в официальном аккаунте манекенщицы в социальной сети Instagram.

«Когда наконец-то получаешь нижнее белье в пятницу, 13-го»,

— написала Ирина. Судя по отметкам в микроблоге, Шейк выбрала трусики бренда Deadly Doll, который принадлежит певице и дизайнеру Джесси Джо Старк.

@irinashayk

Откровенные снимки российской модели вызвали настоящий переполох в Сети — она получает восторженные комментарии на десятках языков. Буквально за несколько часов фото собрало более 300 тысяч «лайков».

«Неожиданно. Но очень круто и невероятно красиво!», «Пятница-развратница?», «Идеальная», «Я мечтаю быть похожей на вас, вы очень красивая», «Иришка, любовь всей моей жизни», «Невероятная»,

— не скрывали восторга поклонники. Впрочем, некоторые русскоязычные пользователи предостерегли Шейк, напомнив ей о судьбе футболиста Артема Дзюбы, интимное видео которого на прошлой неделе утекло в Сеть: