Друг Джигарханяна рассказал о причинах смерти актера 

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Ранее стало известно, что актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу на 86 году жизни.

— Врачи молодцы — делали все, что могли, но он, к сожалению, скончался,

— цитирует Согомоняна Федеральное агентство новостей.

Он предположил, что у актера могли быть осложнения, связанные с почками.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

Ранее Артур Согомонян рассказал о последних днях жизни актера.