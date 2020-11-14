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Друг Джигарханяна рассказал о причинах смерти актера 

Вечерняя Москва и ещё 21 3 часа назад
Друг Джигарханяна рассказал о причинах смерти актера
Фото: Русская Планета
Причиной смерти актера Армена Джигарханяна стало обострение его болезни. Об этом рассказал друг артиста СССР Артур Согомонян в субботу, 14 ноября.
Ранее стало известно, что актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу на 86 году жизни.

— Врачи молодцы — делали все, что могли, но он, к сожалению, скончался,

— цитирует Согомоняна Федеральное агентство новостей.
Он предположил, что у актера могли быть осложнения, связанные с почками.
Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.
Ранее Артур Согомонян рассказал о последних днях жизни актера.
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Звёзды , Артур Согомонян , Армен Джигарханян , РИА ФАН
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