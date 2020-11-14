Беременная Топурия показала редкое фото с возлюбленным

Солистка A'Studio недавно рассекретила беременность. И теперь не скрывает своего счастья от фолловеров.

После долгих месяцев обсуждений и гипотез поклонников относительно того, ждет ли Кети Топурия второго ребенка, певица наконец рассекретила беременность! И сделала это весьма неожиданным способом — артистка показала заметно округлившийся живот в новом клипе на песню «Се ля ви». На днях она стала гостьей Ивана Урганта в рамках шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Это был первый выход на публику после подтверждения беременности. Теперь же Кети показала редкий кадр с возлюбленным, бизнесменом Львом Деньговым, с которым встречается больше года.

@keti_one_official

Влюбленные запечатлены в расслабленной домашней обстановке: на артистке белая футболка и джинсы, на ее будущем муже — халат. В руках Топурия держит маленького щенка биггля. Подписчики одарили певицу комплиментами и осыпали позитивными пожеланиями. А также принялись делать ставки на пол ребенка. «Милота», «Такие красивые! Счастья вам», «В животике мальчик», — написали они в коммментариях.