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Секс Беременность Свадьбы

Беременная Кети Топурия показала редкое фото с возлюбленным 

WMJ.ru 3 часа назад
Беременная Топурия показала редкое фото с возлюбленным
Фото: WMJ.ru
Солистка A'Studio недавно рассекретила беременность. И теперь не скрывает своего счастья от фолловеров.
После долгих месяцев обсуждений и гипотез поклонников относительно того, ждет ли Кети Топурия второго ребенка, певица наконец рассекретила беременность! И сделала это весьма неожиданным способом — артистка показала заметно округлившийся живот в новом клипе на песню «Се ля ви». На днях она стала гостьей Ивана Урганта в рамках шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Это был первый выход на публику после подтверждения беременности. Теперь же Кети показала редкий кадр с возлюбленным, бизнесменом Львом Деньговым, с которым встречается больше года.
@keti_one_official
Влюбленные запечатлены в расслабленной домашней обстановке: на артистке белая футболка и джинсы, на ее будущем муже — халат. В руках Топурия держит маленького щенка биггля. Подписчики одарили певицу комплиментами и осыпали позитивными пожеланиями. А также принялись делать ставки на пол ребенка. «Милота», «Такие красивые! Счастья вам», «В животике мальчик», — написали они в коммментариях.
Напомним: в сентябре Кети призналась, что помолвлена со своим избранником, бизнесменом Львом Деньговым, с которым встречается больше года. Пара готовится к свадьбе. Напомним, что в 2015 году Топурия родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана.
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