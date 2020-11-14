52-летняя Валерия показала стройную фигуру на пляже

Певица продолжает радовать подписчиков яркими фото из Эмиратов.

Пока младший сын Валерии Арсений Шульгин готовится к рождению первенца, его звездная мама вместе с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным отдыхает в Дубае.

52-летняя артистка публикует эффектные кадры в своем Instagram, радуя подписчиков необычными образами и эффектными снимками в бикини.

На новом фото певица предстала перед подписчиками в синем бикини и кепке. В кадре Валерия позирует на пляже на фоне спокойного моря, демонстрируя плоский живот и стройные ноги.

@valeriya

«Шикарная фигура — мотивация для нам всех», «В прекрасной форме», «Какая изящноминиатюрная девочка!»

— пишут поклонники певицы в комментариях.

Подписчики отметили, что Валерия не выпускает из рук телефон, и постоянно берет его с собой. Пользователи Сети решили, что артистка в скором времени ожидает новостей о пополнении в семье и боится пропустить сообщение о рождении внука.