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«В прекрасной форме»: 52-летняя Валерия показала стройную фигуру 

WMJ.ru 1 час назад
52-летняя Валерия показала стройную фигуру на пляже
Фото: WMJ.ru
Певица продолжает радовать подписчиков яркими фото из Эмиратов.
Пока младший сын Валерии Арсений Шульгин готовится к рождению первенца, его звездная мама вместе с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным отдыхает в Дубае.
52-летняя артистка публикует эффектные кадры в своем Instagram, радуя подписчиков необычными образами и эффектными снимками в бикини.
На новом фото певица предстала перед подписчиками в синем бикини и кепке. В кадре Валерия позирует на пляже на фоне спокойного моря, демонстрируя плоский живот и стройные ноги.
@valeriya

«Шикарная фигура — мотивация для нам всех», «В прекрасной форме», «Какая изящноминиатюрная девочка!»

— пишут поклонники певицы в комментариях.
Подписчики отметили, что Валерия не выпускает из рук телефон, и постоянно берет его с собой. Пользователи Сети решили, что артистка в скором времени ожидает новостей о пополнении в семье и боится пропустить сообщение о рождении внука.
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Женский форум
Звёзды , Арсений Шульгин , Иосиф Пригожин
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