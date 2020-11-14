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Раскрыта судьба наследства Джигарханяна 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта судьба наследства Джигарханяна
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и его пасынок Степан не смогут претендовать на наследство актера. О судьбе имущества артиста изданию iReactor в субботу, 14 ноября, рассказал адвокат Янис Юкша.
Адвокат предположил, что Цымбалюк-Романовская может потребовать ту долю имущества, на которую могла претендовать еще в браке с Джигарханяном. При этом на равные доли наследства в первую очередь претендуют наследники первой очереди — как правило, это родители, дети и действующие супруг или супруга.
Юкша добавил, что после смерти известных людей всегда возникают многочисленные наследники, что приводит к громким скандалам при разделе имущества.
Ранее Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти Джигарханяна, отметив, что не знает, пойдет ли на его похороны, которые состоятся на Ваганьковском кладбище 17 ноября.
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер утром 14 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стал отказ почек. Ему было 85 лет.
Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января 2018 года.
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Звёзды , Янис Юкша , Армен Джигарханян
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