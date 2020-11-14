Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Внучка Ротару собралась замуж 

New Magazine 2 часа назад
Внучка Ротару собралась замуж
Фото: Соцсети
Бабушка не против.
Избранником Сони Евдокименко стал миллионер из списка Forbes. До последнего момента модель скрывала жениха. Возлюбленный внучки известной певицы — вице-президент крупной маркетинговой компании Денис Жданов.
Торжество запланировано на 2021 год. Однако подробности бракосочетания влюбленные держат в секрете. Известно, что бабушка одобрила выбор внучки.
Соне Евдокименко 19 лет, она модель и начинающая певица. Несмотря на юный возраст, девушка уже лицо таким марок, как Mercrdes-Benz, участвовала в Неделях моды в Нью-Йорке.
Сейчас девушка проживает в Лондоне, ведет свой собственный блог в инстаграм.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
New Magazine: последние новости
Завидные невесты светской Москвы Завидные невесты светской Москвы Елена Воробей собралась замуж Елена Воробей собралась замуж 5 голливудских звезд, которые говорят по-русски 5 голливудских звезд, которые говорят по-русски
Звёзды , Денис Жданов , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение