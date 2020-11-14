Внучка Ротару собралась замуж 

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Бабушка не против.

Избранником Сони Евдокименко стал миллионер из списка Forbes. До последнего момента модель скрывала жениха. Возлюбленный внучки известной певицы — вице-президент крупной маркетинговой компании Денис Жданов

Торжество запланировано на 2021 год. Однако подробности бракосочетания влюбленные держат в секрете. Известно, что бабушка одобрила выбор внучки.

Соне Евдокименко 19 лет, она модель и начинающая певица. Несмотря на юный возраст, девушка уже лицо таким марок, как Mercrdes-Benz, участвовала в Неделях моды в Нью-Йорке.

Сейчас девушка проживает в Лондоне, ведет свой собственный блог в инстаграм.