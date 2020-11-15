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«Умер три года назад»: экс-супруга Джигарханяна о смерти актера 

Vse42.ru и ещё 2 6 часов назад
«Он умер три года назад»: экс-супруга Джигарханяна
Фото: Экспресс газета
Бывшая жена актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала комментарий по поводу ухода экс-супруга из жизни.
В интервью kp.ru Виталина рассказала, что об уходе Джигарханяна из жизни она узнала от журналистов. По словам бывшей жены артиста, что для нее он умер три года назад, когда женщину лишили возможности быть рядом с супругом.
Осенью 2017 года Джигарханян скандально развелся с Цымбалюк-Романовской. Окружение народного артиста сделало все, чтобы оградить его от общения с бывшей женой, заявила Виталина.

"Он не заслужил такой жизни, которую ему пришлось вести последние годы. Он никогда не хотел доживать. Для него это было унизительно. Он хотел полноценно жить. Он — артист", — отметила экс-супруга.

Ранее стало известно, что известный актер Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Накануне друзья артиста назвали причину его смерти.
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Звёзды , Армен Джигарханян , Комсомольская правда
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